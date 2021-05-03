青年農莊的巢洞逾300個，密密麻麻十分壯觀。（李金生攝）

全島熱點之一的青年農莊增設友善「賞鳥隧道」，吸引鳥友跨海爭睹鳥家族繁殖新生代的夏日即景。（李金生攝）

陳文顧鎮長（左）客串「一日鳥友」，在莊西進解說導覽下觀賞「夏日精靈」栗喉蜂虎。（李金生攝）

賞鳥隧道提供友善環境，讓遠來作客的栗喉蜂虎安心繁殖下一代。（李金生攝）

金管處設置告示，提醒大家安靜賞鳥。（李金生攝）

「夏日精靈」栗喉蜂虎是金門最具特色的夏候鳥，吸引台灣鳥友跨海來到。（李金生攝）

5月以後進入賞鳥高峰期，青年農莊的鳥友愈來愈多。（李金生攝）

披著一身亮麗彩羽的「夏日精靈」栗喉蜂虎，是繽紛金門最具特色的夏候鳥，5月以後進入賞鳥高峰期，全島熱點之一的青年農莊增設友善「賞鳥隧道」，吸引鳥友跨海爭睹鳥家族繁殖新生代的夏日即景。

青年農莊的土坡原為軍方靶場和散兵坑分布區，在栗喉蜂虎進駐營巢後，成為全島最大的棲地，估計巢洞逾300個，密密麻麻十分壯觀。金門國家公園管理處和金湖鎮公所在巢區前增設「賞鳥隧道」，提供減少人為干擾的友善環境，並在牠們於每年4月前來作客前夯實土坡，讓遠來嬌客有一個更安全的家。

金湖鎮長陳文顧今天偕金門縣野鳥學會莊西進老師實地勘查，確認友善的棲地環境已吸引更多栗喉蜂虎來到，今年將首度結合〈金湖鎮花蛤季〉，打造涵蓋陸地與海域的自然生態觀光帶，邁向宜居金湖的建設大目標，並委託野鳥學會協助解說和導覽，歡迎大家相揪觀賞牠們美麗的身影。

在台灣並無分布的栗喉蜂虎，卻是金門最具特色的夏候鳥，每年4到9月約2000～3000隻的個體翩然來到，其中以青年農莊的族群數量最為可觀，直到9月以後東北風吹起，才陸續南遷東南亞一帶。

莊西進說明，金湖鎮每天下午6-8時在太湖周邊環道可看到水獺出來覓食，4-5月新湖漁港有列為瀕危物種的「神話之鳥」─黑嘴端鳳頭燕鷗，冬季又有「黑衫大軍」鸕鶿數千隻棲息陽明湖，加上栗喉蜂虎增添精彩，豐富多樣的生態值得大家友善相守。

(中時 )