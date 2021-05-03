台中市紫受慈善功德會與台中市警察局霧峰分局，日前在大里杙老街聯合舉辦第 11 屆紫受親子寫生比賽暨節能減碳美好生活宣導，霧峰分局擺攤闖關遊戲，防治犯罪、反毒、交安等宣導。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市紫受慈善功德會與台中市警察局霧峰分局，日前在大里杙老街聯合舉辦第 11 屆紫受親子寫生比賽暨節能減碳美好生活宣導，霧峰分局5針對防治犯罪舉行有獎徵答，霧峰分局副分局長鐘仁亨（左）頒發獎品。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市大里區，僅存的大里老街，是乾隆年間台中最繁榮的地方，台中市紫受慈善功德會與台中市警察局霧峰分局日前在此聯合舉辦第 11 屆紫受親子寫生比賽暨節能減碳美好生活宣導，讓孩童盡情揮灑之外，也進行反菸毒、防詐騙、保護青少年、婦幼及交通安全等宣導，希望在潛移默化中，陪養青少年守法觀念。

活動於2日上午展開，一大早大里杙老街聚集了大批前來參加比賽的孩童及家長，讓大里杙老街再次熱鬧了起來，找個好角度，架好畫架，全家一起張羅畫筆、顏料，參賽者也構思畫面結構，專心一致，在畫布上揮灑色彩，期待能獲得佳績。

霧峰分局指出，今年3月初1天內即不幸連續發生2件行人死亡交通事故，均是因民眾違規穿越道路，汽車駕駛人依規定行駛道路時，行人突然闖入橫越車道，導致駕駛員，因無法預知行人會在那個位置出現，致使反應不及而發生事故。霧峰分局副分局長鐘仁亨藉此機會向參加比賽的學生及家長宣導青少年應有的法治及交通安全觀念，期望能提升青少年守法意願，使其不會、不想、也不願犯罪。

分局也安排有趣的反毒防詐小遊戲，透過仿真毒品，介紹常見的新興毒品種類，使全民了解毒害的可怕，警方也以常見的犯罪手法，告知民眾切勿隨意聽信詐騙集團的指示，若疑似遇有詐騙情形，可撥打165反詐騙專線或至派出所詢問。

霧峰分局長陳家銘表示，現場透過趣味遊戲的方式，灌輸正確的法律觀念，以預防為先、偵防並重的治安政策，而在交通安全方面，部分民眾觀念仍然不足，如任意穿越道路、夜間或清晨等視線不清時外出，還穿暗色衣物、不走人行道、不靠邊行走等，呼籲車輛駕駛人行經路口時亦應減速慢行注意是否有行人要通過路口，行經有閃光黃燈路口時應減速並觀察左右有無來車，行經閃光紅燈路口更應停車再開，注意禮讓避免發生事故。

(中時 )