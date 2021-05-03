科管局廠商的挖土機扯斷電線造成電線桿倒下，不慎砸中台積電李姓女外包商的工安意外。（羅浚濱翻攝）

台積電在寶山一期用地興建2奈米研發中心的工地，3日下午2時發生工安意外，一部挖土機疑在整地時不慎扯斷電線桿電線，導致電線桿倒下時砸中1名28歲女姓外包商，李女當場失去呼吸心跳，送新竹馬偕醫院急救後，晚上已送加護病房觀察。

台積電寶山一期用地33公頃，擴建工程分二階段進行，今年2月間曾發生工安意外，藍姓板模工人在1樓工地疑要撿板模時未注意，不小心墜落9米深的地下室，送醫急救不治，3日發生這件公安意外，經查是科管局委外廠商在施作公共設施不慎肇禍，並非台積電擴廠的工程。

據了解，3日下午近2時，科管局委託的廠商在該工地外施作公共工程，挖土機不慎扯斷電線，造成3根電線桿傾倒，其中有1支直接倒向台積電外包商的工安辦公室，當場擊中1名剛好經過的李姓女包商，新竹縣消防局據報將李女送到新竹馬偕醫院急救後，晚上送加護病房觀察。

竹科管理局說明，此件公安意外發生在台積電12P8廠與科管局公共工程交界處，3日下午1時57分，承攬台積電12P8工地公安的安全顧問公司正在督導業務，顧問公司的李姓外包商在行走時，不慎被倒下的電線桿砸中，送醫前一度無呼吸心跳。

科管局在此公安意外發生後，派員到現場進行勞檢，並依勞檢法第27條對廠商處以部分停工，將再做職災調查依規處理。

(中時 )