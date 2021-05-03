女星翁馨儀2013年與張菲次子張少懷結婚，婚後育有一對子女，時常在社群平台分享家庭生活。最近她在親朋好友的祝福下歡慶28歲生日，許了「肺肺平安」的願望，原來她的肺部長出毛玻璃，需要定期追蹤。

翁馨儀3日在IG發文表示，生日前幾天收到上個月的健檢報告，雖然短暫影響心情，但她會保持樂觀的態度，也會好好定期追蹤，遠離有危機的各種環境。翁馨儀透露本來就沒管過張少懷抽菸，當肺部有問題後，老公馬上自主減量，不忘讚賞「老公好棒棒」，同時呼籲所有粉絲都要定期做健康檢查：「不要認為年輕不需要，早發現才能早預防，祝大家身體健康。」

貼文曝光後，不少粉絲都好奇翁馨儀的肺到處出了什麼問題？對此，她簡短的回覆大概的狀況：「目前還沒怎樣，就是有個毛玻璃需要定期追蹤。」許多網友見狀，紛紛留言打氣，希望翁馨儀的身體能健健康康。

根據三軍總醫院胸腔外科網站顯示，電腦斷層可發現毛玻璃樣病灶(ground glass opacity)，意指肺部有輕微的病變，但沒有造成肺部血管及支氣管的結構變化，因此在影像上表現出薄霧樣的陰影，通常不會有任何症狀產生，但如果是局部性毛玻璃病灶，病灶大於一公分或追蹤電腦斷層有變大的趨勢，有可能是惡性腫瘤，應該每三個月定期做追蹤。

(中時新聞網)