知名線上遊戲《要塞英雄》（Fortnite）的製造商Epic Games Inc.在為與蘋果正在進行影響力深遠法律訴訟，Epic已經確立它的策略：它聲稱蘋果出於競爭的目的，濫用了對App Store的控制權。

Epic在4月7日的法律文件中表示：蘋果控制通過iPhone的應用審核過程，在iPhone上安裝軟體的唯一方法。因此，iPhone製造商已經收集了更多的客戶，並將其鎖定在其生態系統中，並利用出於安全原因藉口，實則是商業因素刪除了一些應用程式。

Epic在其365頁的文件中說：「蘋果的核心業務模式是將用戶『鉤』在這個集體的蘋果生態系統上，因此他們『不想離開它』。」「在2010年高層團隊會議的議程中，蘋果公司創始人兼已故執行長買伯斯（Steve Jobs）寫道，他希望將所有產品捆綁在一起，以便（蘋果）進一步將客戶鎖定在其生態系統中。」

Epic聲稱，蘋果公司抽取30％費用，反過來又迫使像Epic Games這樣的開發商提高價格，然後將漲價轉嫁給消費者。

儘管蘋果執行長庫克（Tim Cook）多次宣稱蘋果在任何市場都不占主導地位，但Epic強調，截至2019年，iOS在智慧手機作業系統市場中市占為40％，而價格在300美元以上的智慧手機，蘋果市占例為56％。

Epic認為，蘋果對其App Store繼續以高額費用和任意規則擠壓可能成為競爭對手的應用程式。

該公司執行長蒂姆·斯威尼（Tim Sweeney）表示，Epic Games並不質疑蘋果行動作業系統的有效性和價值，但對蘋果通過應用程式審核，來阻止競爭對手的做法表示懷疑。

線上約會服務公司Match Group的法務長Jared Sine在4月21日的參議院聽證會上回應了這些觀點。該公司作證。他和其他開發商呼籲在應用程式商店上製定一項聯邦立法，得到明尼蘇達州參議員艾米·克洛布查爾（Amy Klobuchar）的支持，這是民主黨人中對此議題回應度最高的反托拉斯聲音。

參議院的聽證會結果，可能落實了Epic的指控，在程式開發人員社群中普遍感覺到，蘋果確實創建了一個出色的行動作業系統，但透過收取佣金，並對開發人員施加不受束縛的控制權，已經漸漸引發眾怒。

(中時新聞網)