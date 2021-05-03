台帛旅遊泡泡成行後，台灣屢次點名有望與越南建立旅遊泡泡，卻外傳因中共打壓面臨告吹。對此，外交部表示，越南政府現在仍然以嚴防疫情擴散為優先要務，並未開放任何國家的旅客以觀光為由入境，與相關國家建立「旅遊泡泡」的構想都還在規劃準備階段，並無所謂暫緩與我國旅遊泡泡的情形。

針對外傳大陸干預我國與越南建立旅遊泡泡一事，外交部發言人歐江安表示，我與越南都是屬於新冠肺炎疫情管控相對成功，雙方在疫情期間持續就各項業務的推動保持密切聯繫，並針對疫情資訊、防檢疫經驗及邊境鬆綁等議題多次交換意見。

她說，依據目前駐越南代表處所掌握的資訊，越南政府現在仍然以嚴防疫情擴散為優先要務，所以只准許商務人士專案申請搭乘包機入境，並未開放任何國家的旅客以觀光為由入境，也沒有開放國際定期商業航班，與相關國家建立「旅遊泡泡」的構想都還在規劃準備階段，並無媒體報導所稱「越南暫緩與我旅遊泡泡」的情形。

歐江安指出，外交部會持續密切關注各相關國家的疫情發展，以及他們所採取的邊境管制措施，隨時掌握最新情況，並配合中央流行疫情指揮中心的決定，在適當時機跟交通部合作，以便和防疫相對成功的國家就旅遊泡泡的可行性進行討論。

(中時 )