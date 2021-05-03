櫻花建設攜手恰恰彭政閔，捐助台中市太平光隆國小少棒隊。（櫻花提供／盧金足台中傳真）

台中洲際球場今年除中職32年賽季中信兄弟55場例行賽，6月還將舉辦東京奧運棒球六搶一資格賽，再掀棒球熱潮，也帶動企業扎根校園，日前中華職棒中信兄弟迎戰樂天桃猿，由櫻花建設總經理陳世英擔任開球投手，捕手為許基宏，上場打擊的彭政閔「恰恰」，一出場球迷嗨翻，陳世英說，第一次站在投手丘，緊張又深感榮耀，以捐助實際行動力挺光隆國小少棒隊，深耕棒球運動。

陳世英聯手恰恰彭政閔，在洲際棒球場開出漂亮好球，由於恰恰在球場上的拚勁與堅持，下了球場展現愛家、親和的形象，櫻花建設以其個人特質與「堅持、創新、承諾、用心」的建築理念契合，繼恰恰代言建案，再度力邀恰恰。

台中市府推動「棒球城市」，帶動城市活力，棒球選手表現傑出，櫻花建設除長期贊助台灣身心障礙藝術發展協會光之藝廊，聆聽社會上需要幫助的聲音。

陳世英指出，此次開球暨公益活動捐助太平光隆國小，因櫻花長期深耕台中地區，取之於社會用之於社會，期盼能深入造福當地居民，且看好光隆國小培育新秀潛力，教練用心指導，小球員刻苦鍛鍊，棒隊成軍第二年即在台中市中日主委盃榮獲推廣組冠軍，之後陸續也在台中市中日主委盃、苗栗銅鑼盃打出亮眼佳績。

「捐助球具設備，讓他們能無後顧之憂地專心練球」，陳世英說，希望能將在建築上蓬勃的能量，化為幫助小球員們最強壯的力量，吉養出下一個王建民、下一個彭政閔，帶動棒球運動發展。

(中時 )