網紅「焦糖」陳嘉行，近日宣布加入民進黨，更喊出如果受不了綠營缺點，「那就直接坐在黨主席面前跟她說」。身為好友的網紅陳沂則直指，「焦糖入黨就是要投入台北市議員選戰」。對此，媒體人臉書「逆風的烏鴉」分析他入黨聲明後坦言，「一個政黨大了起來，可能有黑道問題，但黑道畢竟知道自己是黑道；笨蛋黨員不知道自己多笨，這問題可能比黑道入黨還大」。

臉書粉專「逆風的烏鴉」3日貼文分析網紅「焦糖」陳嘉行入黨一事，他表示，從社會整體形象看，陳嘉行顯然是個負分。攤開焦糖過去言行，「從離開momo還糾纏焦糖名字不放，靠粉絲數進研究所，被爆料搶餐廳，害丁怡銘下台的牛肉麵事件，始作俑者就是他。當然，還有無數被打臉的公開發言」。

「逆風的烏鴉」認為，如果只是偽裝成民間人士，在同溫層騙騙粉絲也就罷了，好歹有一些聲量。但進入到民進黨，就成為黨的一分子，將來他要是再出包，帳就是算在民進黨頭上。

「逆風的烏鴉」以「焦糖」入黨聲明為例，舉出兩觀點駁斥。第一，他說黨職兩年條款改一年是改革，可這才剛剛被前民進黨立委段宜康質疑，這變革可能加速人頭黨員成長和黑道入黨。陳嘉行到底知不知道自己在說什麼？

第二，「焦糖說入黨是可以直接向蔡英文表示對黨的不滿」。「逆風的烏鴉」直言，先別說這結論多荒謬了，如果這是真的，那一般老百姓不入黨，就不能對民進黨表示不滿嗎？亦或是一般人就算對民進黨表示不滿，民進黨也聽不到或不會聽？這種蠢話，已經和反串距離不遠了。

最後，粉專強調，樹大有枯枝，人多有白癡。一個政黨大了起來，可能有黑道問題，但黑道畢竟知道自己是黑道；笨蛋黨員不知道自己多笨，再加上網紅身分，問題可能比黑道入黨還大。

(中時新聞網)