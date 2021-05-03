俄羅斯蘇霍伊設計局(Sukhoi)的Su-27「側衛」(Flanker)，已經演化成家族龐大的戰機系列，其中多功能型Su-30SM正在性能提升，準備換裝推力更大的AL-41引擎，改進後將稱為Su-30SM2。不過現在傳出AL-41安裝工作遇到些技術問題，改良型戰機將延遲推出。

起源於Su-27的「側衛家族」，是俄羅斯最成功的戰鬥機系列，主要成員分別是：Su-27、Su-30、Su-33、Su-34、Su-35，雖然外表都類似，但是有些是功能不同，比如Su-33，是海軍型的編號，具有強化的起落架與折疊翼；Su-34是專職轟炸型，有著獨特的併列雙座。

Su-27、Su-30、Su-35是空軍型，外型與大小幾乎一樣，可以視為改良梯代。Su-27問世最早，功能也只有防空作戰。因此兼具有空戰與轟炸的Su-30和Su-35就更受歡迎。不過，Su-30仍使用AL-31引擎，而Su-35則改用了推力更大的AL-41，它的推力增加了16%，使用壽命也增加一倍，最高可達4000小時。

Sukhoi Su-30 - Thrust Vectored Beast

於是俄羅斯總統普丁下令，「盡可能使Su-30和Su-35在後勤上趨向統一，希望Su-30也換裝AL-41引擎」。這個計畫稱為Su-30SM2。

防衛世界(Defense World)報導，俄羅斯國防部（MoD）國防部長謝爾蓋·肖伊古（Sergei Shoigu）在去年證實，已經預計了24架Su-30SM2，並且希望首架Su-30SM2原型機可在2020年底進行。但是，到目前為止，尚無Su-30SM2的試飛消息。

現在得知的消息是，Su-30的AL-41F引擎換裝工作有點複雜，需要克服幾項技術問題。這並不意外，因為引擎的換裝會影響到飛機的重心，而飛機重心又影響到飛行的運動性能，戰機的飛行控制程式也就需要跟修改。

俄國會推動將Su-30SM的升級，當然是因為該型戰機的數量較大。雖然Su-35性能較好，但是購買者不多，中國大陸和埃及是僅有的兩個已知客戶。相比之下，Su-30數量更多，海外用戶包括印度、馬來西亞、阿爾及利亞和中國大陸。

(中時新聞網)