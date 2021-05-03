百貨家電通路商集雅社（2937）3日董事會通過第一季合併財報，第一季合併營收7.23億元，年增21.42％；歸屬於母公司稅後淨利2,923.6萬元，年增20.43％；單季EPS為0.89元，也高於去年同期的0.74元。營收、獲利、EPS均創上櫃以來同期新高！

集雅社發言人李伯昌日前在法說會表示，集雅社主要營收來自百貨、商用工程及網路電商平台的家電用品銷售，受惠國內消費需求旺盛，第一季營收年增逾二成。展望今年，雖然原物料及運費等不確定性因素增加，但仍積極展店並強化與電商平台合作，整體營運樂觀。

集雅社預計今年全台門市將展至60家，同時為搶攻維護家電商機，亦積極籌備商用工程街邊店，預計第三季登場；未來也將朝向每年至少五家百貨、三家街邊店的規模擴張。

而針對國際家電包括三星等近期因原物料與貨櫃等因素，來台新品均有漲價之勢，漲幅平均在10～15％不等，李伯昌指出，反應在市場價格需視庫存而定，目前集雅社除了物流中心配送外，全台55家集雅社均成為倉庫與配送中心，庫存充足，並無缺貨或價漲困擾。

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