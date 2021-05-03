義大利羅馬競技場（Colosseum）的木頭地板，戰士們曾相互廝殺、或與野獸搏鬥之處，即將恢復往日榮光。

法新社與英國「衛報」（The Guardian）報導，義大利文化部長佛蘭契斯奇尼（Dario Franceschini）今天宣布由米蘭工程建築公司Milan Ingegneria擊敗10家競爭者，贏得羅馬競技場1850萬歐元的修復計畫標案。

Milan Ingegneria將打造一塊3000平方公尺的伸縮地板，可迅速開合，保護地下層建築物不怕日曬雨淋。工程預定2年完成，最快2023年起，遊客就可像古戰士一樣深入場中，從舞台正中央「欣賞這座遺跡的雄偉壯觀」。

過去只有即將面對死亡的戰士與奴隸，才得以進入舞台正中央。

羅馬競技場是在西元80年提圖斯皇帝（Emperor Titus）時代完工，至今已有2000年歷史。過去它的地面以木板覆蓋，上面鋪上泥沙，地下則是迷宮般的房間和隧道，戰士與野獸就在那裡等候出場。

但1800年代晚期考古學家為挖掘地下層建築物而拆除地板後，現在只剩隧道與地底牆外露。

佛蘭契斯奇尼表示，新建的地板可長期使用，但日後若計畫改變，也可以隨時移除，「這是修復競技場的又一進展，這計畫目標遠大，有助保存考古建築，同時又能重現競技場原始面貌及其複雜場景機關的特性」。

佛蘭契斯奇尼7月打算在羅馬競技場主辦20國集團（G20）文化高峰會，未來這裡也可能作為其他文化盛事的舉辦場所。

(中央社)