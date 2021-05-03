一名台商在泰國確診新冠肺炎，隔天立即搭乘長榮航空班機返台。指揮中心今天表示，該名台商入境有檢附3日內陰性證明，將由衛生單位介入調查，釐清是否偽造證明。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天晚上接受媒體聯訪時表示，已透過國際衛生條例（IHR）窗口，向泰國詢問該台商是否在當地已確診。這名台商入境台灣後完成採檢，預計明天記者會公布台商的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病毒採檢結果。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，這名泰國台商昨天入境，在機場主動表達有相關症狀，立刻送醫採檢。是否有違反事實，或有無涉及確診者登機，後續調查會釐清。

台灣駐泰國代表處也在臉書發文指出，泰國北柳府衛生局1日欲通報沈姓男性台商確診新冠肺炎，因持續未聯絡到當事人，經查得知沈姓台商已搭乘2日長榮航空BR212班機抵台，該台商因在入境時已出現發燒症狀，下機後住院治療中。

(中央社)