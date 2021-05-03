蔡黃汝本周五將在台北Legacy舉辦「讚聲演唱會」，為了籌備演出，近期忙於錄製《飢餓遊戲》的她壓力重如山，全靠油畫紓緩情緒，作畫過程同時打破她一些舊有的刻板印象，「油畫是即便畫錯也可以修改，我才發現原來『錯誤』這件事沒有標準答案」，不必依循別人的想法定論自己，無形中給她很大力量，與八三夭主唱阿璞的6年感情也走得更踏實。

蔡黃汝從小愛畫畫，回想小時候執筆的單純，她有感而發地說：「人總是隨著長大而忘了快樂也可以很純粹。」很多人欣賞她的畫作，蔡黃汝才發現，原來做自己就可以讓別人看到優點，而「做自己」同樣反應在她處理感情的方式上，近年出席活動被問起阿璞，態度越來越大方，蔡黃汝說：「2020年很多新聞事件、很多人離去，我以前太嚴謹了，其實談戀愛交朋友一直都是很健康的事」。

蔡黃汝本周五將在台北Legacy舉辦「讚聲演唱會」。（粘耿豪攝）

聊起小兩口相處，蔡黃汝自認個性嚴謹龜毛，吃完飯一定要收拾乾淨，「而且是一吃完立刻收、水槽有碗立刻洗，我沒辦法先看電視再收」，如果男朋友不收呢？「我會收，收碗是讓我自己心裡舒服，沒想過誰應該要做，我的個性像水，可以裝在不同容器裡，都很願意配合」，誇她隨和適合娶回家當老婆，蔡黃汝笑回：「我沒想到這一塊啦。好啦，OKOK！」阿璞就是適合她的容器？她臉紅羞回：「是吧！很適合。」蔡黃汝讚聲演唱會購票洽寬宏售票系統。

蔡黃汝藉由作畫紓緩情緒。（粘耿豪攝）

蔡黃汝藉由作畫紓緩情緒。（粘耿豪攝）

蔡黃汝本周五將在台北Legacy舉辦「讚聲演唱會」。（粘耿豪攝）

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