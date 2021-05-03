1名媽媽在網路上敘述他的兒子某日突然問她「是不是真的想生下我？」兒子接著自曝他在出生前，竟有一段「在天上選父母」的過程，他說當時有很多跟他一樣選父母的孩子，還有名天神讓他們看父母的言行舉止等，最後兒子哭著說「媽媽，妳是很棒的人，所以我才選妳。」驚悚內容讓媽媽傻眼。

該媽媽在臉書「爆廢公社」發文表示，她日前與兒子在睡前聊天，兒子突然問她「妳是因為想生小孩，才生我的嗎？」她一時之間語塞，兒子又再問「妳是真的想生我才生的嗎？」她立刻語氣堅定地回應「媽媽絕對是在很幸福跟期待下決定讓你生下來的，不是意外，是我真的想要你才決定的。」

1名媽媽在網路上敘述他的兒子某日突然問她「是不是真的想生下我？」兒子接著自曝他在出生前，竟有一段「在天上選父母」的過程。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

該兒子接著說「媽媽我跟妳說，當初我在天上選好久才選到妳」，他說當時在天上有很多跟他一樣在選爸媽的小孩，還有1個天神，天神會給小孩們看對方的所作所為、說話口氣等，他們看過後才會決定要當誰的小孩，而他一邊述說過程還一邊掉淚，最後說「媽媽，妳是很棒的人，所以我才選妳。」原PO見狀後相當傻眼且疑惑，認為兒子說的話很詭異。

許多網友則留言有聽過類似經驗，「我有個朋友的小孩也有前世記憶，也是跟你一樣，就在天上選媽媽，超酷的」、「有一天我女兒把我跟我老婆拍婚紗時的服裝、顏色、周圍的環境等都敘述了一遍，真把我嚇到！」不過也有網友認為純屬孩子虛構，「不要給小朋友看YouTube」、「如果是真的，好奇那些會虐童的，怎麼有孩子會選上呢？」

(中時新聞網)