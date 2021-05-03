女星林真亦外型甜美，2007年奪下高雄「木棉花小姐」選美冠軍，一腳踏入演藝圈，有「微笑女神」之稱，近來在戲劇圈也表現出色，日前她在社交平台曬出穿西裝的帥照，仔細一看，外套裡竟然什麼都沒穿，大尺度穿搭驚艷眾人。

林真亦近來在IG上傳一系列西裝寫真照，只見她穿著藍色格紋西裝與高腰短褲，外套裡竟洩出一片肉色，原來她內裡完全沒搭衣服，加上沒扣釦子，使得渾圓半球若隱若現，性感中又不失帥氣，展現自信美。

林真亦西裝外套裡一絲不掛。（圖／翻攝自林真亦IG）

林真亦認為女人不一定要穿著禮服或是裙裝才有魅力，表示在她的世界中，女人穿中性西裝是一種象徵，代表著女力時代的崛起，「女人不再只是在家相夫教子，而是脫離刻板框架去做自己，那樣為夢想而奮鬥的自己，不覺得很有魅力嗎？」

辣照曝光後，許多粉絲對這套造型狂讚不已，大讚林真亦又帥又正，「噴鼻血又帥帥的」、「辣爆」、「超有魅力」、「帥出性感」。

林真亦拍過上百支廣告，也演過《大宅門》、《大尾鱸鰻2》、《角頭2》等電影，去年在電視劇《沉默之槍》演出傳播妹一角，好演技也受到不少好評。

(中時新聞網)