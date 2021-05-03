針對大量的大陸船隻不理會菲律賓抗議，持續在南海牛軛礁爭議海域停留，菲律賓外長陸辛(Teodoro Locsin Jr.)今天在推特上以粗口飆罵中國大陸。（圖／路透）
針對大量的大陸船隻不理會菲律賓抗議，持續在南海牛軛礁爭議海域停留，菲律賓外長陸辛(Teodoro Locsin Jr.)今天在推特上以粗口飆罵中國大陸。（圖／路透）

針對大量的大陸船隻不理會菲律賓抗議，持續在南海牛軛礁爭議海域停留，菲律賓外長陸辛(Teodoro Locsin Jr.)今天在推特上以粗口飆罵中國大陸。

據外媒報導，陸辛在他個人推特上發文說：「中國，我的朋友，我要用多禮貌的話來說呢？我想想看……噢…你他X的給我滾蛋！(GET THE FUCK OUT)」

馬尼拉和北京之間有關南海爭議海域多年來未曾間斷，最新一波爭議在3月間引爆，數百艘中國船隻出現在南沙群島牛軛礁(Whitsun Reef)的菲律賓專屬經濟海域。菲律賓要求中國將長期聚集並停留在海面上的船隻開走，但中國拒絕了菲律賓的要求，馬尼拉為此加強在當地的海上巡邏，緊張情勢逐漸升高。

陸辛經常在推特上使用強烈的語詞，他在最新一篇貼文上爆粗口辯護說，「老用文縐縐的外交辭令，什麼事也辦不了。」他還將中國比做「一個醜陋的蠢材，強迫你去注意某位想跟你做朋友的英俊男子。」

菲律賓外交部門也多次指責中國的海警隊，聲稱他們最近對在黃岩島(Scarborough Shoal)附近演習的菲律賓海軍做出「挑釁的舉動」。黃岩島是南海地區的重要漁場，也是菲律賓與中國存在領土爭議的另一處地點。

菲律賓海岸防衛隊上個月在黃岩島附近巡邏和演練時，遭到中國海警船的尾隨、攔截等騷擾。菲律賓外交部表示，他們已經就中國船隻的舉動提出外交抗議。

文章來源：Philippines foreign minister issues expletive-laced tweet over China sea dispute

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(中時新聞網)

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