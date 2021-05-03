針對大量的大陸船隻不理會菲律賓抗議，持續在南海牛軛礁爭議海域停留，菲律賓外長陸辛(Teodoro Locsin Jr.)今天在推特上以粗口飆罵中國大陸。（圖／路透）

針對大量的大陸船隻不理會菲律賓抗議，持續在南海牛軛礁爭議海域停留，菲律賓外長陸辛(Teodoro Locsin Jr.)今天在推特上以粗口飆罵中國大陸。

China, my friend, how politely can I put it? Let me see… O…GET THE FUCK OUT. What are you doing to our friendship? You. Not us. We’re trying. You. You’re like an ugly oaf forcing your attentions on a handsome guy who wants to be a friend; not to father a Chinese province … https://t.co/KTv1TOQvN7 — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) May 3, 2021

據外媒報導，陸辛在他個人推特上發文說：「中國，我的朋友，我要用多禮貌的話來說呢？我想想看……噢…你他X的給我滾蛋！(GET THE FUCK OUT)」

馬尼拉和北京之間有關南海爭議海域多年來未曾間斷，最新一波爭議在3月間引爆，數百艘中國船隻出現在南沙群島牛軛礁(Whitsun Reef)的菲律賓專屬經濟海域。菲律賓要求中國將長期聚集並停留在海面上的船隻開走，但中國拒絕了菲律賓的要求，馬尼拉為此加強在當地的海上巡邏，緊張情勢逐漸升高。

陸辛經常在推特上使用強烈的語詞，他在最新一篇貼文上爆粗口辯護說，「老用文縐縐的外交辭令，什麼事也辦不了。」他還將中國比做「一個醜陋的蠢材，強迫你去注意某位想跟你做朋友的英俊男子。」

菲律賓外交部門也多次指責中國的海警隊，聲稱他們最近對在黃岩島(Scarborough Shoal)附近演習的菲律賓海軍做出「挑釁的舉動」。黃岩島是南海地區的重要漁場，也是菲律賓與中國存在領土爭議的另一處地點。

菲律賓海岸防衛隊上個月在黃岩島附近巡邏和演練時，遭到中國海警船的尾隨、攔截等騷擾。菲律賓外交部表示，他們已經就中國船隻的舉動提出外交抗議。

(中時新聞網)