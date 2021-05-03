民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉嫌販毒、詐欺，遭開除黨籍，引起軒然大波，而民進黨台北市黨部主委與趙家之間的關係，也成為各界焦點。民進黨台北市議員王世堅和前立委沈富雄，也就吳怡農和趙家之間的關係，以及民進黨內部制度，展開激烈爭論，沈富雄更說，王世堅今天說的話，讓他感到非常震驚。

針對吳怡農等記參選黨部主委時，由趙映光和和趙心瑜等人陪同的照片，前民進黨立委郭正亮在政論節目《平論無雙》中表示，吳怡農去現場，執行長本來就要出來，趙映光是評召，本來就在現場。

這時，一旁的沈富雄提出質疑，「我問你，評召平時都在黨部辦公嗎，什麼時候？這是登記，評召平常不上班的，你告訴我，有辦公室嗎？」而同台的王世堅則補充，「沈大老，現在我們黨部不一樣了，現在市黨部主委和評召都有辦公室，在市黨部裡面」。

沈富雄反問王世堅，「平時都上班嗎？你不要忘記，本人當過評召」，王世堅則說，「你那一年是我們都還在創黨的時候，創黨幾年了啦」，沈富雄嚇了一跳，「創黨，我沒有那麼厲害，亂講」，王世堅指出，「那時候黨成立沒有多少年嘛，你不能以你擔任黨部評召那時候的情況，在黨部是已經有評召辦公室，必須專任，和黨部主委一樣」。

沈富雄則忍不住直言，「今天王世堅議員的一番談話，讓我很震驚，讓我要對他平時的看法做出某種程度修改」，因為他平時的正氣凜然，原來是有選擇性的，而且是有保留的，他講的很多話和事實是不符的。

沈富雄認為，這件事情，外行人、局外人不熟悉政黨運作的人講起來都有點隔靴搔癢，開鍘拖三天也對也不對，立即開除是錯的，有一次國民黨和民進黨同時發生議長賄選案，兩邊都在比開除速度，「那時候本人是評召，所以我不是創黨的時候當評召」，王世堅回應，「我知道，那民國八十幾年嘛」。

沈富雄回憶，當時民進黨中央下令他趕快開除，因為隔天國民黨要開除了，要在國民黨開除之前開除，這都是真的 所以何志偉說給他三天，這樣說是有道理的，但他不是真心的，提籃假燒金，趙映光聽不懂嗎？所以才放話一切事情到此為止，且道上的人聽到有生之年這4個字，都會害怕的，以王世堅的資歷，他是內行中的內行，講這麼輕描淡寫，通告費要扣一半。

(中時新聞網)