男登品田山墜落150m深谷亡 警消將派直升機吊掛遺體 20:362021/05/03 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣百岳名山「 十峻」之一的品田山，3日發生山難意外。（羅浚濱翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市57歲男子攀登品田山，疑未拉好繩索掉落山崖身亡。（羅浚濱翻攝） 台中市與新竹縣尖石鄉之間有台灣百岳名山「十峻」之一的品田山，3日發生山難意外，新北市57歲男子與友人攀登品田山時，疑未拉好繩索掉落山崖，新竹縣消防局據報派搜救人員趕到現場時，男子已無生命跡象。 消防局3日上午據報後，出動6名搜救人員先搭乘直升機前往定點，再步行登山，約4個小時後發現已無生命跡象的男子，以人力揹負方式抬到登山口的三角點，向空勤總隊申請的直升機，將在明天將罹難男子吊掛送到竹東。 北市居家隔離創新高 擬防疫升級 嘉縣新塭嘉應廟 5月8日衝水路迎客王 (中時 ) #品田 #男子 #新北市 #57歲 #3日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 推哥哥撞公車還拿刀砍殺 男子判囚2年6月 12:412021/05/03 社會 新北都更二箭2.0 主幹道可併巷弄基地 04:102021/05/03 地方新聞 亞灣夜間打卡新亮點，璀璨燈光照亮軟科二期綠地 17:482021/05/03 區域情報-高雄 中市水泥聯結車自撞翻覆 男子酒駕肇事 14:592021/05/03 社會 游淑慧曝北市交通一大問題 釣出羅智強回：感觸很深 11:202021/05/03 政治 簡秀枝》92歲Frank Gehry忙到沒辦法退休的原因 15:232021/05/03 生活 確診者爆新足跡？新北永平國小急消毒原因曝光 10:372021/05/03 生活 圓祥授權雙特異性抗體新藥二期試驗 收治首名黃斑部變性患者 16:042021/05/03 財經 《生醫股》浩鼎子公司眼科新藥 展開二期臨床試驗 15:582021/05/03 財經 機師普篩再揪1例 俄籍30歲男抗體陽性 04:102021/05/03 焦點要聞 確診足跡曾搭235線、57線公車 新北急召回車輛全面消毒 19:022021/05/03 生活 社會熱門新聞 姊弟同日輕生 台中這裡今晚送肉粽路線曝光 生人請迴避 - 社會 【松山之亂】「小弟的小弟」砸警所犯江湖大忌 恐遭四海幫逐出門 - 社會 雲林國中妹慘死家中懸案19年 被託夢男大生現身：人名都說了 - 社會 北市計程車運將不願迴轉 酒客毆傷司機互控傷害 - 社會 陸屁孩大亂電影院5腳踢爆大銀幕 家長恐噴77萬元 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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