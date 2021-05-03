新北市57歲男子攀登品田山，疑未拉好繩索掉落山崖身亡。（羅浚濱翻攝）

台中市與新竹縣尖石鄉之間有台灣百岳名山「十峻」之一的品田山，3日發生山難意外，新北市57歲男子與友人攀登品田山時，疑未拉好繩索掉落山崖，新竹縣消防局據報派搜救人員趕到現場時，男子已無生命跡象。

消防局3日上午據報後，出動6名搜救人員先搭乘直升機前往定點，再步行登山，約4個小時後發現已無生命跡象的男子，以人力揹負方式抬到登山口的三角點，向空勤總隊申請的直升機，將在明天將罹難男子吊掛送到竹東。

(中時 )