桃園市消防局第四大隊大溪分隊，繼桃園首位女性分隊長王聘婷擔任外勤主管後，將由同為女性消防員劉晏汝接任大溪消防分隊長一職，原分隊長王聘婷從事外勤工作2年以來表現優異，榮升消防局教育訓練科股長。

新任分隊長劉晏汝畢業於台灣警察專科學校第28期，分發至彰化縣消防局外勤單位服務，之後錄取消防三等特考，重新調派至桃園市政府消防局災害管理科，為更精進災害防救領域專業能力，另至警察大學防災研究所進修，畢業後回災管科服務發揮進修所學。

劉晏汝表示，外勤消防工作性質內勤大大不同，雖曾有擔任外勤基層的經驗，亦受過救護、救助與災害管理等訓練，但期望能重新學習並盡責扮演好分隊長的角色，與同仁們相互合作共同完成消防工作。

桃園市政府消防局自108年起陸續提供女性消防員擔任外勤主管職務的機會，至今消防局第一至第四大隊(中路分隊、青埔分隊、大竹分隊及大溪分隊)各有一名女性分隊長，鼓勵女性不自我設限，挑戰外勤幹部救災救護工作，媒合並建立地方互動關係與合作，期望以不同的視野與角度，帶領分隊同仁創造消防新氣象。

(中時 )