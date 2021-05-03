經過幾天的談判和謠言，Verizon今天宣布已達成一項協議，以50億美元的價格將其媒體資產出售給私募基金公司阿波羅（Apollo Global Management）。該交易包括42.5億美元的現金和7.5億美元的優先股。Verizon還將保留其10％的業務，但其撤資標誌著這家電信巨頭將正式撤退。新公司簡稱為Yahoo，將繼續由現任執行長Guru Gowrappan領導。

阿波羅支付的價格與最近幾天有關該交易的報導相吻合，據報導，這筆交易的總價約為4到50億美元。

這些數字聽起來可能很大，但與Verizon最初支付的價格相比卻不算什麼：分別是2015年美國在線（AOL）和2017年雅虎（Yahoo）總計90億美元以上。

阿波羅（Apollo）成立於1990年，擁有廣泛而多樣的資產，包括最近在拉斯維加斯購買的威尼斯度假勝地和手工藝品巨頭邁克爾（Michael's）。它還在電信、媒體和科技領域擁有相當廣泛的股份，包括ADT，Coinstar，廣播和電視集團Cox Media，其中一些資產被私有化，但隨後又以公共業務的形式分拆出來（Rackspace，這是阿波羅的另一項投資）。換句話說，像Verizon Media這樣的公司最終將成為Apollo產品組合一部分的形狀仍然是一個問號。

「我們堅信Yahoo的成長前景以及推動數位媒體，廣告技術和消費者互聯網平台成長的宏觀逆風，」阿波羅高級合夥人大衛·桑伯（David Sambur）在新聞稿中說。「阿波羅在投資技術和媒體公司方面擁有悠久的往績，我們期待借鑒這一經驗來幫助Yahoo繼續蓬勃發展。」

(中時新聞網)