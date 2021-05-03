台灣的企業社會責任（CSR）與ESG是可以出國比賽的。金管會主委黃天牧3日表示，在推動CSR與ESG上，台灣是與世界同步併行的，同時也會防止企業只作表面，即嚴禁「漂藍」、「漂綠」，所以也將陸續推出相關的認證與評鑑機制，供投資人找出真正的藍綠。

黃天牧亦表示，企業落實CSR不只是作慈善措施、亦不是企業公關、更不只是法律遵循，他定義CSR是企業的核心價值與競爭策略，也是企業社會公民精神的展現，不只經濟價值展現，而是社會價值的展現，落實CSR與ESG不只是要贏得台灣社會信任，更是要贏得國際社會的信任。

2020年新冠肺炎蔓延全球，黃天牧形容這是全球最重要的「壓力測試」，因為各國因應疫情的治理不同、疫苗分配不均、強弱國家對疫情因應的差距，更凸顯ESG等價值。黃天牧亦說，過去重視CSR，現在會更在意ESG（環境、社會與治理），即永續發展。

黃天牧表示，2019年美國企業圓桌論壇發表，美國大企業將從追求股東最大利益轉為追求企業利害關係人的最大利益，即包括客戶、員工、所在社會與環境等，都要納入考量，且華爾街有更多資產投資在ESG與綠色上；同一年歐洲G7會議亦發表，在全球發展過程中，出現社會不平等、氣候變遷、人口老化等問題，大企業在發展過程中，有責任及義務帶領中小企業、弱勢企業發展，這些都是ESG精神的展現。

台灣在2012年因為發生食安風暴，金管會就要求四大類上市公司，即石化、食品、餐飲占比五成以上的行業和金融業，2014年起要強制揭露CSR報告，黃天牧說，目前500多家公布CSR報告者，大部分是自願揭露，且這些報告不是企業想寫什麼就寫什麼，台灣企業的CSR報告是會計師核閱，且獲得荷蘭全球報告倡議組織（GRI）的認可，強調台灣在ESG與CSR上是與全球同步的。

2023年資本額20億元以上未滿50億元的企業亦要公布CSR報告，同時7月對於強調ESG的基金將引進國際認證或揭露標準，黃天牧表示，CRS若只作表面，就是「漂藍」，ESG若作不徹底，就是「漂綠」，所以會有相關認證或評鑑機制，協助外界辨別出漂藍或漂綠的企業（基金）。

(工商 )