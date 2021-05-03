屏東1名人妻小芳（化名）日前獲知丈夫出車禍昏迷，趕至醫院準備簽署手術文件，竟發現文件上已有1名自稱「女友」的女子簽名，她之後查看丈夫手機，更發現多張對方與小三的性愛照與鹹濕對話，氣得她提告；法院根據2人對話內容，認為確實超出一般朋友關係，判小芳可獲賠償25萬元，可上訴。

判決書指出，小芳與丈夫結婚8年，育有1子1女，她在婚姻存續期間，就曾發現丈夫在外交了小三，2人還經常出遊；去年9月9日丈夫因為車禍陷入昏迷，她緊急趕到醫院時欲簽署手術相關文件時，卻發現該名小三早已在文件上簽名，還表明身分為女友，她之後查看丈夫手機，還發現小三與丈夫有多段親密對話以及多張性愛照。

小芳事後才得知丈夫已與小三交往2個月，並多次發生性關係，讓她崩潰決定提告，以配偶權受侵害、精神上有莫大痛苦為由，向2人連帶求償50萬元。不過丈夫在法庭上辯稱夫妻感情早已不睦，小芳曾一再表達想要離婚，甚至說性自主權屬個人人格權，應受《憲法》保障；小三則說原先不知道對方已婚，對方也承諾之後會離婚與她交往，並認為小芳提出手機的內容屬未經同意所盜用，應無證據能力。

法院認為，性愛照並非以強暴、脅迫等方式蒐證，故仍存有證據能力，且丈夫與小三的對話內容中，曾提到「我家根本是旅館，我是你外面的小三」、「你太太現在才是你合法的伴侶，我沒有任何保障」、「 我也要戒指，我要比她（李妻）的大」，顯見2人已逾越正當朋友關係，判2人需賠償小芳25萬，全案可上訴。

(中時新聞網)