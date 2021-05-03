桃園諾富特飯店爆發群聚感染，台視、三立偶像劇《戀愛是科學》劇組4月22日曾到該飯店取景，2日傳出當天曾到場拍攝的演員吳念軒，原應做好自我健康管理，昨凌晨卻現身酒吧，且一度拿下口罩；3日又傳出同劇演員、也是知名製作人柴智屏的愛女高雋雅已高燒40度超過3天，前晚先送亞東醫院急診，後又轉往仁愛醫院隔離病房，所幸兩次核酸檢測結果都是陰性。經紀人表示：「謝謝關心，小雅現在已經沒事，只是虛驚一場。大家都要健康、一起做好防疫。」而高雋雅也報平安：「我沒事，燒退了，就是要住院觀察一下。」至於發燒原因，目前則不明。

高雋雅與媽媽柴智屏相處像姊妹。（摘自臉書）

柴智屏昨晚在臉書發文求援：「女兒小雅發高燒送到亞東醫院急診室，坐在椅子半個小時沒人理會，旁邊也沒有人，這樣是正常的嗎？」雖然高雋雅22日並未在諾富特酒店拍戲的演員名單中，但當天的同一組工作人員後來又繼續和其他演員來回工作了一周，30日疫情才爆發，高雋雅巧合在此時因不明原因高燒不退，時間點敏感。

據悉高雋雅一開始出現發燒、拉肚子症狀後，先在住家附近診所就醫，但因持續高燒不退，隔天又要去學校拍攝，認為該做好自我健康管理的她，因此透過經紀人緊急向劇組請假，也取消4日8家媒體的專訪，1日在媽媽柴智屏的陪同下就醫做了核酸檢測，當時僅被醫生要求回家自我健康管理，她則叮嚀所有人都不要去找她，但她隔日又發燒到40度，身體極度不適，因此主動透過防疫專線等一連串通報流程後，才穿上隔離衣被送往住家附近的亞東醫院。後來亞東醫院告訴她之前的篩檢結果是陰性，但因持續發燒，她今天凌晨再度轉往仁愛醫院就診，醫院相當嚴謹地為她做了一連串檢查，且因她高燒未退，先住進隔離病房，直到二度核酸檢測結果也是陰性後，才轉入普通病房。柴智屏今下午再度向親友報平安：「謝謝親愛的朋友們的關心，小雅篩檢報告為陰性，現在轉往普通病房」。

(中時 )