埼玉西武獅今天在主場迎戰歐力士隊，3連戰首戰旅日好手吳念庭4打數1安打，連3場敲出安打，不過他在7局滿壘打擊時原以為是安打的球卻被三壘審判為界外球，終場西武以3比6落敗，吞下對戰4連敗。

吳念庭此役擔任先發一壘手、打第8棒，3局下他從歐力士先發投手宮城大彌敲出右外野安打，連3場敲安也中斷西武連7人無法上壘都窘境。

前5局雙方都沒能得分，6局上歐力士捕手頓宮裕真敲出3分炮，助隊取得3比0領先，不過落後的西武在7局下吹起反攻號角，靠著3支安打、1保送先追回2分。

此時滿壘時輪到吳念庭打擊，他揮出左外野靠近線邊的平飛球，吳念庭跑上二壘，壘上兩名隊友也已奔回本壘，但後來三壘審判定世界外，西武立刻提出電視輔助判決，不過最終仍然維持原判，該局打完西武仍以2比3落後。

因關鍵改判失掉2分的西武，8局上又碰上亂流，歐力士宗佑磨揮出3分打點場內全壘打，將比數擴大至6比2，雖然西武在8局下追回1分，最終仍以3分差吞敗，賽後吳念庭的打擊率從2成82降至2成81。

(中時 )