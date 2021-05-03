美國拜登政府計畫將投入500億美元的資金，振興美國半導體產業，美國晶片大廠英特爾也持續遊說美國政府，以補貼和減免稅收的方式促進國內晶圓製造的發展；英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）在節目中透露，2000年初時，英特爾對蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）iPhone晶片這個想法不感興趣，因此蘋果最終找上了台積電，坦言「這是最大的失策」。

季辛格接受哥倫比亞廣播電台（CBS）採訪時表示，25年前美國的半導體產能占全球37%，時至今日下降到12%，而產能大多集中在亞洲，「這將是一個大問題，尤其在局勢不可預測的亞洲，具有高度風險」。

季辛格進一步說明，微軟、蘋果等美國科技公司嚴重的依賴亞洲晶片，他們沒有其他選擇，因為那些最先進的晶片中，沒有美國製造，還補充「英特爾也無法提供蘋果或其他美國企業所需的先進半導體晶片」。

「英特爾雖是一間大企業，但仍在產品、製程和製造上犯下錯誤」，季辛格坦言「最大的失策莫過於在2000年初時，蘋果創辦人需要實現iPhone晶片的想法，然而英特爾對此並不感興趣，蘋果隨之將目標轉移至亞洲，因此找上了台積電」。

時至今日，台積電所生產的晶片要比英特爾快上30%；季辛格承認「台積電在晶圓代工上佔相當領先的地位，至少要好幾年的時間才有望趕上」。

(中時新聞網)