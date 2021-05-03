彰化輪椅騎士外送員 淺談生命感謝友善社會

日前臉書「大員林生活圈」出現一張感動照片，1名男子騎乘輛輪椅改裝三輪車擔任外送員，其克服身體殘缺，努力為生活打拼，鼓舞千名網友，記者實際找到這名外送員，並接受獨家訪問，38歲的詹元智年輕時出了車禍，導致下半身癱瘓，因工作不好找，上網申請外送員而開啟他外送員人生，他說家人擔心反對，但他為了養活自己必須努力向前，網友的暖心他收到了，會繼續向前，勇敢面對自己的人生。

一張外送的背影，吸引千名網友按讚留言，表示「我有看過這位辛苦的uber」、「有收過他送來的餐，辛苦了」，也有暖心的店家回應說，「他有接過幾次我們店的單，我們都會把做好的餐點拿出去給他讓他不用下車」，引發網友討論。

在彰化地區都能有機會看見詹元智穿梭的身影。（吳建輝攝）

38歲的詹元智年輕時出了一場車禍，導致下半身癱瘓，但他沒有氣餒，當時因彰化工作不好找，隻身桃園租屋打工，一晃眼10年過去，回首才想起故鄉的老父母，今年初返鄉打拼，2月投入外送員工作，沒想到吸引這麼多注目，詹元智說，他覺得自己沒有不同，跟大家一樣都在努力過生活。

詹元智說，車禍癱瘓時他才27歲，正值青年的他難以接受，但從小苦過的他，知道要「做」才有飯吃，就算沒有腳也還有手，這幾年他到處工作，從客服人員、組裝零件、到公部門的臨時職缺等等，只要有錢，肯用他他就做，從不挑工作。

他還自製雙層架，準備衛生紙、餐局等，好提供給客人使用。（吳建輝攝）

詹元智強調，外送員工作讓他很快樂，可以到處走走看看，接觸不同的人，他的服務可能不是最好，但絕對是最真誠用心。（吳建輝攝）

詹元智強調，外送員工作讓他很快樂，可以到處走走看看，接觸不同的人，他的服務可能不是最好，但絕對是最真誠用心，因為他感受到大家的溫暖，許多店家跟客人也會請他吃飯或飲料，讓他覺得相當窩心，也感謝所有人的體諒，讓他能順利完成每一單，謝謝所有留言網友，讓他相當暖心。

(中時 )