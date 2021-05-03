近幾季美股出現散戶投資熱潮，線上交易平台羅賓漢(Robinhood)果然是最大的受益者。根據最新申報資料顯示，羅賓漢今年首季靠訂單流佣金(payment for order flow)就大賺逾3.3億美元，較去年同期暴增超過兩倍。

羅賓漢交易平台以標榜零交易手續費吸引散戶使用該公司交易軟體，主要收入來源則是從大型交易公司收取訂單流佣金。

根據羅賓漢上周向主管機關申報的資料顯示，羅賓漢今年第一季的訂單流佣金收入約達3.31億美元，較去年同期的9,100萬美元激增逾兩倍。

在Reddit論壇揪團進場軋空大戶帶動部份個股狂飆的刺激下，羅賓漢首季同時吸引數百萬散戶下載交易軟體。用戶量與營收雙雙高速成長對於羅賓漢即將進行的股票初次公開發行(IPO)將是一大利多。

由於業績升溫，今年1月羅賓漢才成功增資34億美元。當時由於散戶瘋狂進場交易，交易所要求羅賓漢提供數十億美元的擔保，羅賓漢一度因資金不足限縮GameStop等熱門標的的交易量。

此一措施引發用戶的抗議，散戶據此將羅賓漢告上法院，2月份甚至還在社群媒體發動刪除羅賓漢交易軟體的抵制行動。

但這些負面新聞並未阻礙公司的發展，羅賓漢2月的訂單流佣金收入仍達1.21億美元，較1月份成長近7％。

羅賓漢還有其他收入來源，包括Robinhood Gold的訂閱服務費與提供給散戶放空的融券費用，但訂單流佣金才是收入主力來源。

不過，訂單流佣金業務多年來備受爭議，美國證交會曾就羅賓漢此一業務涉及誤導投資人一事展開調查，羅賓漢去年同意支付6,500萬美元達成和解。

(工商 )