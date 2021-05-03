華航機師染疫到諾富特飯店群聚疫情再擴大，中央流行疫情指揮中心自4月20日起，陸續公布確診者包括諾富特員工及其家屬，至今已累計26人確診染疫。對於疫情雪球越滾越大，媒體《Nownews新聞》就以「華航機師染疫雪球越滾越大，你擔不擔心會造成社區感染」為題，進行網路民調，調查發現，有86.81%網友表示擔心，僅13.19%表示不擔心。

諾富特飯店染疫事件影響持續擴大。（報系資料照）

中央疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，目前諾富特飯店外包商、工讀生、離職員工共採檢57人，另外有43人陰性，1人陽性(案1145)，30人採檢中。血清抗體部分，目前已採33人，結果仍未出爐，另外還有41人待採檢。

據疫情指揮中心統計，華航機師諾富特飯店案件截至3日為止，已有10名本國籍及外國籍機師、4名諾富特飯店員工、11名家庭群聚感染、1名飯店承包商水電工染疫，目前飯店已全數清空，但至今尚未找到感染源頭。

對於本土疫情擴大，《Nownews新聞》5月1日起就對此發起網路投票民調，以「華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再『加零』，您擔不擔心會造成社區感染？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為5月1日至4日，截至3日21時為止，有86.81%網友表示「擔心」，13.19%網友表示「不擔心」。

參與投票表示「擔心」的網友表示，「很怕擴大」、「應盡快購入疫苗施打，才能遏止」。「不擔心」網友則表示，「關關難過關關過」。

(中時新聞網)