香港政府統計處3日公布，香港第一季GDP年增率達7.8％，遠高於市場預期增長3.7％，並扭轉連續六季的經濟收縮趨勢。2020年第四季GDP為負增長2.8％。

香港信報報導，港府表示，香港生產總值在第一季出現較大升幅，主要是由於對外貿易表現強勁，以及2019年比較基數較低。

經季節性調整後，第一季GDP按季升5.3％，較上一季0.5％的升幅明顯加快。

第一季，私人消費開支年增1.6％，季增率則下跌6.9％；貨品出口總額年增30.6％，明顯高於2020年第四季5.5％的升幅；貨品進口上升23.3％，2020年第四季升6.7％；服務輸出下跌8.7％；服務輸入則跌14.9％。

港府發言人表示，香港經濟在第一季急速反彈，主要反映在大陸和美國帶動的環球經濟復甦下，貨物出口的增長非常強勁。然而，經濟復甦並不平均，而且整體經濟活動仍低於衰退前的水準，原因是疫情及社交距離要求繼續打擊個別經濟，特別是一些面向消費者的活動。此外，旅遊業仍然低迷。因此，整個社會必須不遺餘力令疫情受控及確保疫苗接種計劃取得成功。這將為全面經濟復甦及逐步恢復國際出行創造條件。

展望未來，由大陸和美國帶動的環球經濟復甦，在短期內應有利香港的貨物出口。服務輸出也應有所改善，儘管鑑於世界多地的疫情仍然嚴峻，與旅遊相關活動的恢復料將緩慢。中美關係和地緣政治緊張局勢等其他風險因素亦值得關注。

(工商 )