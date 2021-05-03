南部缺水嚴重，儘管上週終於「久旱逢甘霖」，但旱象迄今仍未看到明顯改善，對此，高雄銀行董事長董瑞斌在上月中旬即已指示高雄銀，特別針對受到缺水問題波及的多個行業，結合信保基金推出「天降甘霖」貸款專案來幫助受旱災衝擊的業者渡過難關，每筆營運週轉金貸款專案最高可貸30萬元、最長2年包括6個月寬限期。

對此信保基金透過「中小企業千億融資保證專案」，將可保到95成。高雄銀此次率先推出專門針對缺水問題的貸款專案來為企業戶救急，亦有助於幫助相關業者對於缺水問題作好「長期抗戰」的準備，將一路辦到高雄市政府解除限水措施。

據了解，由於整個大高雄、南台灣地區缺水問題嚴重，董瑞斌有特別觀察到包括旅館業、洗車業等大小業別都有受到不少的衝擊，因此才特別指示高雄銀行向信保基金協商共同提出貸款專案幫助相關業者，高雄銀亦為市場上第一家專門針對「缺水」問題提出貸款專案的銀行業者。

根據高雄銀所提出的這套貸款辦法，貸款對象將以由高雄市政府公告進行限水措施的業者，包括公私立游泳池、觀光飯店附設泳池，以及洗車業者，諸如加油站附設的洗車場及自助洗車場亦包括在內。

在承作利率方面，將以郵儲2年期定儲動利率加碼0.835％計息，目前為1.68％，可說相當優惠。除此之外，高雄銀行亦同步採取另一大措施，對於設籍高雄市，且符合因限水措施受衝擊的中長期授信企業戶，還會另再給繳息不還本的6個月寬限期。

(工商 )