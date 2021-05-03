邱鋒澤與陳零九組成的「九澤CP」，首張專輯《第四象限》5/7數位實體全面正式發行，並將在本週六5/8於台北流行音樂中心舉辦「全球人壽九澤CP第四象限演唱會」。邱鋒澤日前慘遭采子劈腿，陳零九陪他度過低潮，兩人組合於公於私儼然都是最佳CP。

新專輯《第四象限》包含全新創作，也收錄九澤CP經典合唱作品「天黑天亮二部曲」及首支定情曲〈陪在你身邊〉等共8首歌曲，更特別邀請知名作詞人崔惟楷、黃婷為新歌操刀，並由熟識的音樂夥伴張暐弘擔任主要製作人，打造超高規格音樂編制。

專輯同名主打歌〈第四象限〉單曲4/30上架，由詞人崔惟楷細膩刻劃九澤CP夥伴情誼，更巧妙融入兩人名字，寫出「鋒芒間的相投，是袍澤也是對手」以及「從零開始的軸，直到九宵盡頭」等耐人尋味的詞，也讓網友粉絲們又驚又喜，直呼「歌詞切中人心，每一段都是金句！」

邱鋒澤和陳零九合體推出《第四象限》專輯。（滾石唱片提供）

陳零九分享專輯中，自己最喜歡的作品是〈MONEY〉，更親自參與了詞曲創作。這首歌不僅首次挑戰用中東異國元素進行編曲，創造出九澤CP前所未有的音樂風格，歌詞犀利描述「錢」是把雙面刃，既能解決問題，也能使人淪為奴隸，希望透過這首歌曲跟歌迷一起探討價值觀。

兩人平日工作繁忙，為了演唱會特別提醒自己要「好好休息，好好練習」，將身體調整到最好的狀態。演唱會將由新聲代歌手李浩瑋擔任暖場嘉賓，九澤CP透露會有許多精彩的「首次演出橋段」，絕無冷場，更表示邀請到「神秘嘉賓」站台，嘉賓的身份則將保密到演唱會揭曉，與歌迷粉絲一同期待演唱會的到來。

邱鋒澤和陳零九合體推出《第四象限》專輯。（滾石唱片提供）

邱鋒澤和陳零九合體推出《第四象限》專輯。（滾石唱片提供）

(中時 )