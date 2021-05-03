台北曲藝團將在桃園辦理一系列駐演活動，希望培養在地觀眾與人才，並幫助口語言緩孩子，但開跑前夕卻發生華航機師及飯店感染風波擴大，主辦單位認為百業不能因此停擺，開第一槍祭出座位減半、損失自行吸收，強調在緊張時刻，更重要的是用藝術療癒，盼能緩解民眾疑慮與不安。

南崁兒童藝術村及北曲3日舉辦發佈會，提出「藝啟防疫」措施及駐館計畫內容，由相聲演員段彥希、洪子晏演繹「只數於您」段目，表達對媽媽的敬意，接著「藝口童聲」玩說唱，南崁國小師生現場挑戰趣味的數字繞口令，掌握舌頭不打結的獨門秘技。

「真的很無奈！」北曲團長葉怡均說，本來3月活動因桃醫事件延後，孰料5月又碰到華航事件，但日子還是要過下去，各項百業及生活不能因此停擺，因此決定照常演出，因應疫情期間票房不易推動，乾脆自主票房減半，讓民眾安心看表演，強調在這緊張時刻，更重要的是用藝術療癒，稍解民眾疑慮與不安，至於後續講座、志工培訓、偏鄉巡演、夏令營等，則視疫情狀況，再予以彈性調整。

台北曲藝團說唱玩國藝術表演，疫情影響，決定售票席次減半，讓民眾安心看表演。(蔡依珍攝)

台北曲藝團說唱玩國藝術表演，疫情影響，決定售票席次減半，讓民眾安心看表演。(蔡依珍攝)

葉怡均說，根據衛生福利部調查，2020年全台0至6歲兒童，發展遲緩及治療人數為2萬2277人，其中不乏因語言發展不順，產生情緒或社交障礙，讓不少媽媽擔憂，孩子未來不擅溝通遭誤解及罷凌，為此「崁崁兒談-說唱玩國」駐演，以相聲、說書、快板、小品等形式，邀孩子玩溜舌頭、玩活腦筋、也玩出語文實力，除了藉由評書講述三國演義計策，激發與訓練小朋友判斷力，更規畫透過演出發音互動，讓親子回家後能持續練習，以增進孩子口語表達、幫助鍛鍊孩子願意打開嘴巴說話，都能侃侃而談。

北曲總監洪慶坤指出，目前5月份演出8日「相聲相生‧大師講堂」免費講座、9日「說唱玩國」售票等4場活動，本來每場可容納400人，但「自砍」座位數剩200位，又因疫情影響、售票成績不理想，對比去年同期賣到平均8成、現在只有不到2成，再加上年初因桃園醫院群聚事件取消的活動，平均損失近30萬，希望透過自主提高防疫警覺，吸引觀影者回籠。

「說唱玩國」自5月9日至8月15日每周日固定演出，每月更換不同節目，其中「評書」更以「赤壁之戰」增添互動樂趣，分別以「反間計」、「苦肉計」、「連環計」、「火攻計」做為主題，教導孩子們要勇敢、有智慧。另外，製作「語文遊戲書籤」，親子來觀賞，不但可跟演員PK繞口令，還能將書籤帶回家一起練習，更可撕下書籤截角參加贈票抽獎活動。

兒藝村執行長黃信彰表示，園區在6月12日端午節當天，將舉辦詩詞朗誦，並推出香包製作體驗、吃粽子、立蛋比賽、團康遊戲等活動，讓民眾感悟傳統、藝同慶端午。另外，搭配駐點計畫也推出優惠，民眾凡購買5月8日至8月15日「說唱玩國」票券，憑票根可享「百色美術社」消費滿200元贈送小禮物、「一碗牛麵」飲品8折、「彭彭身心靈瑜伽」消費打9折、「風和日麗」享9折，若幫北曲粉專按讚，即加碼贈送水果一份等，購票請上OPENTIX兩廳院文化生活，相關資訊洽03-2222277或台北曲藝團粉專。

(中時 )