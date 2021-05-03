台中市大肚區王福街530巷旁道路遭建商違法廢改道，當地居民憂心引發行車安全疑慮，要求恢復原狀。(林欣儀攝)

由台中市政府養護、位於大肚區王福街530巷旁的既有道路，日前遭附近建商刨除道路上的柏油路面，還在旁邊另外鋪設新的巷道，疑似意圖改道，居民憂心建商新鋪的道路有交通上視線死角，恐引發行車安全問題，向市議員吳瓊華陳情，要求恢復原狀並追究建商責任。

吳瓊華今天邀集相關單位到現場會勘，附近居民手持寫有「抗議建商違反程序」、「還我安全回家的路」等抗議牌子，表達對建商未經市府許可就刨除既有道路、還在一旁另闢巷道等行徑的不滿。

吳瓊華表示，這條既有道路已經通行50多年，也是由區公所管轄的道路，建商卻因建築房屋的房子，未經申請即私自剷平既有道路，讓附近居民深感恐慌，也可能威脅到行車安全，至今已一段時間，要求建商限期改善，儘快讓原有道路恢復原狀。

當地居民說，新鋪設的道路與銜接王福街的巷口處幾乎呈直角，使得大型車輛要轉彎很困難，且出入車輛容易產生死角，衍生行車安全問題。

市府回應表示，建商曾經委託建築師提出廢改道的申請，但相關單位沒有核准、且已經退件給申請者，建商此刨路、改道的做法屬於違法行為，將依照道路挖掘管理自治條例開罰，並要求限期恢復原狀。

(中時 )