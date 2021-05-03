阿里巴巴旗下螞蟻集團2020年11月上市觸礁後，一直面臨監管整頓，估值恐遭重挫。外電報導，繼螞蟻國際投資者美國華平投資（Warburg Pincus LLC）在3月將螞蟻估值調低逾三分之一後，傳螞蟻另一投資者美國富達投資（Fidelity Investment）亦將螞蟻估值大幅調低一半。富達投資及螞蟻集團未對此消息做出評論。

綜合外媒報導，富達在三年前投資螞蟻集團。2020年8月螞蟻提交招股書時，富達為螞蟻所作出的估值為2,950億美元。對比之下，據報在2021年2月底時，富達把螞蟻估值調低至1,440億美元，估值比2020年大跌51.1％。

另外，早前亦有外媒分析員發表報告指，螞蟻集團在接受大陸官方整頓後，已成為一間金融控股公司，需接受類似銀行的監管，預計最差情況下，螞蟻集團估值或會跌至290億，降至1,150億美元。

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