日媒從近日解密的美國官方文件獲悉，1978年4月在多艘大陸漁船駛入釣魚台（日本稱尖閣諸島）附近海域，日中為此出現釣魚台主權爭議之際，日本政府曾要求美國基於美日安保障體制改變其釣魚台主權中立政策，但遭到美方拒絕。

日本《共同社》發表獨家報導說，美國政府一向對於釣魚台主權「不持特定立場」，從美國國家檔案館獲得一系列文件顯示，日本政府在中日爆發釣魚台主權爭議時，曾以事件可能引發美日安全保障體制的疑慮等為由，要求美方進行修改立場，美國政府表示，有關釣魚台主權的中立政策「不變」，拒絕了日方要求。

報導指出，美國政府於1972年將釣魚台作為沖繩的一部分，歸還其施政權。但是，美國一方面把釣魚台定位為規定對日防衛義務的《日美安保條約》第5條的適用對象，另一方面卻擱置了最終的主權判斷。

從1978年4月由美國駐日大使館和美國國務院製作的官方電報顯示，時任日本首相福田赳夫在與美國駐日大使曼斯菲爾德的會談中，提及同月發生的中國漁船進入日本領海一事。即將訪美的福田稱對中方的挑釁行動感到震驚，期待美方對日本的主權表示「理解」。

日方指出，「會引發對日美安保條約的疑慮」（日本駐美大使館參事官有馬龍夫語）等，要求修改歸還沖繩以來有關尖閣主權的美方見解。但美國國務院以「這是考慮到美國長期必要性的立場，情況沒有變化」為由予以拒絕。

報導引述文件指出，美方鑑於漁船進入領海後造成日中對立，準備了被問及日本在尖閣諸島為美軍提供靶場的使用根據時的新聞稿，還與日方協調了措辭。新聞稿草案在說明是基於日本的施政權而使用靶場的同時，也明確指出尖閣施政權歸還日本不損害各國的主權主張。日方要求刪除表明中立政策的此種表述，但美方沒有同意。

此外，美方沒有打算發佈新聞與聲明，就在約2個月後的1978年6月，美軍下達了停止使用尖閣大正島靶場的指示，目的是為了避免為日中任何一方的主權主張撐腰。

(中時新聞網)