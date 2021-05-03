大陸不少民眾在五一假期間出外旅遊。北京、安徽和河南等多地不少景區假期間門票已售罄，其中安徽六安市「天堂寨」2日有上萬名遊客滯留景區，沿路交通堵塞，售票處有大批遊客聚集高呼「退票」。大陸文旅部當日發布通知，要求各地進一步加強五一假期旅遊疫情防控，提醒民眾出行要戴口罩。

安徽六安市「天堂寨」遊客暴增，景區3日凌晨發布公告稱，前一日接待遊客數達1.7萬人，超出新冠疫情條件下，線上售票的限額，遊客在落山途中滯留，沿途道路擁擠，景區呼籲遊客先前往其他景區或找其他時間再來。

北京市屬公園遊客量也持續增加中，截至今早8時，頤和園節日預約門票僅5日下午還有少量餘票，其他時段都已售罄；今天當日的預約票中，景山公園已約滿，天壇公園已預約96％，北京動物園已預約70％（上午預約票已售罄），北海公園已預約55％，其他市屬公園票量還很充足。北京市建議市民和遊客分散出遊，錯開天壇、動物園、頤和園等客流量相對集中的熱點公園，做好網上預約購票，按照預約時段來園遊覽。

大陸各地景區人頭湧湧，大陸文旅部發通告稱，各地部門需高度重視疫情防控工作，博物館、文化娛樂場所等密閉空間要加強通風消毒，引導遊客遵守防疫規定；景區要增派工作人員、增加穿梭車輛等措施，做好分流工作；多渠道提前公布預約和流量資訊，加強客流監測等工作。

(中時 )