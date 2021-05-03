在廟宇替神明服務的禮生雪岑，去年10月美照被男網友放在臉書「爆廢公社公開版」一夕爆紅，還因神韻有像大陸女星楊冪，被封為「小楊冪」。近日她在IG貼出火辣泳裝照，S型的曲線一覽無遺，引起網友騷動！

雪岑4月底透過IG貼出到墾丁網美景點的清涼照，寫道：「生活其實很簡單，在晴天時給陽光一個滿滿的擁抱。」畫面中，她戴著遮陽大帽子，身穿粉紅色的荷花邊比基尼，不僅襯托白皙的肌膚，也大露豐滿的上圍及小巧美尻，加上高顏值的美顏，成為墾丁的最美風景，讓眾多網友大吃冰淇淋，留言狂讚：「風景美，人更美哦」、「好可愛的泳衣」、「太耀眼了」、「如果能擁抱你我已經很滿足」等。

雪岑因擔任宮廟禮生，明星臉和惹火身材引起注目，被男網友拍下貼到臉書「爆廢公社公開版」迅速走紅，IG粉絲數逼近15萬，儼然是人氣網美；根據《東森新聞》報導，雪岑的本業是幼兒園老師，從高中到大學都念相關科系，因為有宗教信仰、熱愛拜拜，投入禮生團為神明服務，1個月會利用5、6天休假當禮生，十分熱愛這分工作，面對部分網友質疑服裝過於曝露，雪岑表示尊重。

除了幼稚園老師、宮廟禮生的職業，身高175cm的雪岑還是外拍模特兒，高挑身材和不科學的修長美腿超級上鏡，吸引更多粉絲關注，甚至受邀參加徐乃麟的節目《星光歡樂城》，未來星途頗被看好。

(中時新聞網)