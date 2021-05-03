近來在PTT上，有一名剛到竹科的女網友PO文透露，一個知名的竹科媽媽群組因為「不想讓低端人口加入」而設了嚴格的入群規定，像是亮眼學經歷、家裡自己創業、持有不動產三間以上等等；對此，網紅橫綱凱咪就看不下去，認為那些竹科媽媽們憑什麼說其他人是低端人口，直言她們只是拿老公錢的吸血蟲。

竹科媽媽群組以「不想讓低端人口加入」以及「打造有質感的媽媽群組」為由，要求審核父母的學經歷，要求父母雙方至少有一方必須要是四大學士以上、中字輩以上碩士，或至少有待過上市上櫃公司五年以上，或至少有一方為醫生、律師、公務員，假如沒有亮眼學經歷，至少家裡自己創業、持有不動產三間以上，且要拿所有權狀證明。

橫綱凱咪看完新聞後，就痛批這些竹科媽媽只是刷著老公的卡，壓榨著老公的勞力，反問：「你們究竟憑什麼說其他人是低端人口呢？連讓你們裝B裝清高的錢都是伸手要的，到底是高端在哪裡？」

橫綱凱咪更補充說明何謂「高端人口」，「1、大學士以上的學歷證書是你自己的；2.待過上市上櫃公司5年經歷的是自己；3.曾任醫生、律師、公務員的是媽媽本身；4.家裡創業的是自己，還必須沒失敗；5.3間以上的不動產權狀證明且附帶證明費用是媽媽本身賺的」。

最後，橫綱凱咪還怒轟這些竹科媽媽：「尋找高收入的同溫層也沒像你們這樣不要臉的，什麼都伸手牌，還好意思嫌別人低端人口，請問吸血蟲沒了你老公的話你能幹什麼？」對於裝高端的人相當不齒。

(中時新聞網)