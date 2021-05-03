大安區臥龍義警中隊長今晚（3日）舉辦交接典禮餐敘，台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁出席，有2名年輕人突然拿上千隻蟑螂砸向櫃檯。（台北市議員王欣儀提供）

北市大安區臥龍義警中隊3日晚間舉辦餐會，北市警察局局長陳嘉昌、新北市警察局局長黃宗仁以及多名北市議員參與，席間突然衝入2名年輕人，持2大袋黑色塑膠袋，朝餐廳大廳潑灑上千隻蟑螂，蟑螂滿地亂竄，警方隨即介入調查，不排除是餐廳與人結怨，現正追緝當中。

遭惡意「潑蟑」的餐廳是「鉅星匯」，老闆是板橋天秤座餐廳吳政男，去年年初花了1億6000萬頂下原名錦華樓老牌餐廳，開幕當天，政商名流聚集，國內許多幫派分子都喜歡在鉅星匯聚餐。

警方表示，晚間7點24分獲報，2名黑衣人衝入店內，朝2樓大廳潑灑兩大袋的櫻桃紅蟑螂，疑似在寵物店購買得來，隨即往1樓逃逸，警方現已擴大調閱監視器，查明2人逃逸路線。

現場是大安區義警中隊餐會，本月輪到臥龍中隊舉辦，中隊長何達利表示，第一次在鉅星會辦餐，否認與人結怨，希望警方能盡快找到鬧事的黑衣人。台北市警局則表示，台北市警局長陳嘉昌於案發後不久才抵達會場，目前警方已經針對犯案嫌犯展開追緝。

北市警局長陳嘉昌出席義警餐敘 突遭黑衣人砸上千隻蟑螂（李文正翻攝）

警政署稍早表示，已責成臺北市政府警察局，立即查明原委及是否牽涉計畫性、組織性犯罪，並要求務必嚴查嚴辦，必要時將由刑事警察局全力支援偵辦。警政署並重申譴責暴力，嚴正執法，展現公權力，絕對不讓犯罪分子逍遙法外。

(中時新聞網)