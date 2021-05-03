桃園市中路消防分隊3日舉行新任分隊長布達典禮，由火災預防科科員許翠珊接任。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市中路消防分隊3日舉行新任分隊長布達典禮，由火災預防科科員許翠珊接任，不但是中路分隊的首位女消防分隊長，更是兼顧搶救、救護、安檢加採購的「三棲」分隊長，第一大隊長賴志忠期許她在充滿陽剛氣息的職場中，發揮女性細心與善於觀察的特質。

中路分隊長蘇翊瑄調至桃市消防局第一搜救救助分隊，由火災預防科科員許翠珊接任，成為第一消防大隊的首位女分隊長，大隊長賴志忠除感謝蘇翊瑄這一年半在轄區的貢獻外，也期勉許翠珊能發揮所學的專長與經驗，讓消防工作更上層樓，賴志忠不諱言消防隊向來被視為非常陽剛的行業，尤其要成為領導群雄的女性主管，更需要面對來自各方的放大檢視與高度期待，期許她成為不讓鬚眉的消防女傑。

32歲的許翠珊從基層做起，警專27期畢業後分發至大林消防分隊服務，先後歷經桃園救護隊、災害搶救科、教育訓練科、防災教育館營運小組及火災預防科等單位。

許翠珊不但是中路分隊的首位女消防分隊長，更是兼顧搶救、救護、安檢加採購的「三棲」分隊長。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

許翠珊更通過多項考試，擁有高級救護技術員、救助訓、消防署火災搶救初期班、消防設備士、採購專業人員基礎證照及環境教育教學人員證照等，涵蓋消防各項專業及相關領域的證照，她更在2013年自行進修取得學士學位，並通過2015年三等特種消防警察人員考試，靠著不斷充實、精進自己，深獲長官賞識，成桃園消防局中路消防分隊首位女性分隊長。

(中時 )