警界從「松山之亂」到「北投之亂」，引發大眾質疑警紀與民進黨染黑沾毒、又掀起人事爭鬥。國民黨立委賴士葆從北市警局公布松山分局中崙派出所96秒畫面，以及一連串風波，直接警察8個連環錯。他也指出，全面執政的民進黨，一黨獨大，派系長期援引黑道勢力，坐視縱容黑道壯大，蘇貞昌說警察的基礎教育跟在職訓練不足，這是道地的見樹不見林，黨政高層都染黑了，警政的敗壞也是必然。

賴士葆在臉書指出，96秒關鍵畫面太震撼了，難以置信首善之區十多名黑衣人囂張的衝進警局施暴，要找與他們口角的分局教官理論，教官閃躲，黑衣人拿椅子砸電腦、踹桌子，毀損公物，攻擊執法機關的現行犯，卻被輕縱。後來分局長還安排警察與黑道握手言和的荒謬戲碼，曾幾何時警察對於黑道如此懦弱畏懼，讓人懷疑如何執行人民保姆的角色。

他指出，警察一錯再錯，連環錯誤：

1.執法的警察看到黑道追趕，躲進警局，沒有強力執行公權力是大錯。

2.黑道比白道更剽悍凶狠，警察畏懼黑道，不敢招惹，只是驅趕。

3.與黑道握手和解，根本是非不分，不敢追究。

4.關鍵畫面是重要的證據被刪除，讓外界更多疑雲是嚴重錯誤。

5.警方第一時間的說詞兜不攏，破綻百出，沒有守住誠實上策原則。

6.公布畫面之後，警方的說詞低估國民法官的智商，至今還試圖狡辯，非常不可取。

7.警政署長不是檢察官或法官，不該違法把警察局長視同嫌疑犯，命令交出手機。

8.長官違法，警察局長不敢抗命據理力爭，順命的交出手機，內政部長竟說這是好事。

他說，警紀不彰與警政的沉淪讓人心痛，北投分局讓黑道進入當顧問團團長，為黑道開綠燈縱容的亂象；松山分局整組錯亂，讓黑衣人全面攻進施暴，公權力在黑道面前全然繳械，至今還見警方文過飾非。

賴士葆強調，台灣還有法治嗎？執法人員怎麼偏差至此！這些寫照其實不過是冰山一角。全面執政的民進黨，一黨獨大，派系長期援引黑道勢力，坐視縱容黑道壯大，蘇貞昌說警察的基礎教育跟在職訓練不足，這是道地的見樹不見林，黨政高層都染黑了，警政的敗壞也是在必然之中，只是淪落到白道畏懼黑道，讓人驚訝到不知所以。

(中時 )