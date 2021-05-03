西班牙馬德里紅土網球賽，女雙首輪輪空的謝淑薇，和新搭檔、比利時好手梅藤絲（Elise Mertens）今晚16強戰提拍上陣，首次合作的台比組合，還在找搭配的默契，開賽第一個發球局就被破發，搶十局又在先出現賽末點的優勢下被對手逆轉，最終謝淑薇這方6比7（2比7）、6比4、9比11飲恨拉脫維亞奧斯塔朋科（Jeļena Ostapenko）／俄國帕維尤欽可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）。

謝淑薇／梅藤絲此役首個發球局連掉3分出現破發點，雖然救回了一個，最後還是遭到破發，台比聯軍堅持到第6局，終於等到一次破發追平局數，隨後第9、10兩局兩方人馬又互破發球局，最後進入搶七局，在2比2之後，奧斯塔朋科／帕維尤欽可娃連搶5分，率先搶下一盤。

次盤前4局雙方互保發球局，第5局謝淑薇／梅藤絲把握機會率先破發，也靠著這次破發取得局數領先，進而6比4追回一盤；隨著比賽前進，謝淑薇／梅藤絲更加進入狀況，決勝搶十局前段就站上領先，並以9比5獲得4個賽末點，但奧斯塔朋科／帕維尤欽可娃相當頑強，硬是把比數追到9比9平手。

相當頑強的奧斯塔朋科／帕維尤欽可娃，在搶十局尾聲連搶6分，從5比9變成最終11比9獲勝，讓謝淑薇／梅藤絲合作的首站比賽就一戰出局，兩人後續攜手將繼續努力，期待再創佳績。

(中時 )