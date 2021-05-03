案1136於4月28日因出現喉嚨痛及發燒、腹瀉等症狀，曾自行到新北永和區某耳鼻喉科診所就診，該診所今在地方社團PO文強調已自費請合格的消毒公司全面大消毒；對此新北議員張志豪質疑市府防疫SOP散漫，「環保局的消毒工作呢？為何市民要自己想辦法自費消毒？」，新北市衛生局回應，公部門僅負責公共區域的消毒工作，若是私領域均由民眾自費消毒，這是全台統一的做法。

中央流行疫情指揮中心日前公布案1136足跡，曾於4月26日到新北市永和「72度C舒肥健康餐」用餐1小時，4月28日因出現喉嚨痛及發燒、腹瀉等症狀，隔天請假未上班，到新北某耳鼻喉科診所就診。該耳鼻喉科診所透過友人在臉書社團發文說，當下請了政府合格的專業消毒公司，立即進行診所全面的大消毒，並決定休診2周。

該醫師貼文也說，4位醫護人員需要隔離以外，其他人員只要診所環境經過消毒是可以繼續看診為病患服務，當下請了政府合格的專業消毒公司，立即進行了診所全面的大消毒。但幾經思考，為了維護所有患者及診所員工的安全健康，也避免患者仍有感染疑慮，所以做出了最高規格的防疫措施，決定休診2周，避開可能的交叉感染，之後再以全新，安全的環境來服務，並請多多體諒。

「環保局的消毒工作呢？為何市民得自己想辦法進行消毒工作？」張志豪質疑，新北市府團隊的防疫SOP鬆懈，居然要市民自己想辦法進行消毒工作，還得自費找消毒公司，防疫不夠完善，請侯市長正視這個嚴重的漏洞，立刻改善。

張志豪認為，中永和是共同生活圈，誰都不希望疫情擴散至此，確診者軌跡造成市民惶恐不安，侯友宜第一時間下令落實實聯制、停止共餐等積極作為，作法給予肯定。但防疫視同作戰，市府相關作為既然已經全面升級，跨局處若因為橫向聯繫不足造成缺失，甚至沒有依據防疫SOP進行必要處置，恐怕要面對全面檢討。

張志豪也說，防疫工作不分中央地方，部桃事件殷鑑不遠，當時市長鄭文燦和CDC併肩作戰，桃園市府團隊全體總動員，市府跨局處包括衛生局、環保局的投入，甚至國軍化學兵也協助全面消毒工作，讓桃園走出危機。如今新北疫情同樣嚴峻，呼籲侯友宜參照桃園經驗，立刻改善。

對於民眾自費消毒，新北市衛生局解釋，以目前的狀況來看，公部門的消毒範圍僅限於公共空間，若是民眾住宅、診所、餐廳等私領域，一律由民眾自費消毒，市府會提供合格的消毒廠商名單供參考，這是中央統一的規定。

(中時 )