大安區臥龍義警中隊長3日舉辦交接典禮餐敘，台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁以及多名民代都在現場，不料在席間有2名年輕人突然拿上千隻蟑螂砸向櫃檯，引起現場混亂。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新直言，台灣還有沒有法治？連警察局長都能公然挑釁，「我們是在台灣還是墨西哥？」

警方表示，晚間7點24分獲報，2名黑衣人衝入店內，朝2樓大廳潑灑兩大袋的櫻桃紅蟑螂，疑似在寵物店購買得來，隨即往1樓逃逸，警方現已擴大調閱監視器，查明2人逃逸路線。現場是大安區義警中隊餐會，本月輪到臥龍中隊舉辦，中隊長何達利表示，第一次在鉅星會辦餐，否認與人結怨，希望警方能盡快找到鬧事的黑衣人。

針對有人在義警交接典禮上砸蟑螂，鄭照新3日晚間在臉書上表示，台灣還有沒有法治？警察局長在都可以公然挑釁，黑衣人闖警局，是警察要刪影片，不是歹徒要繩之以法；局長在場，地痞可以撒潑無賴，我們在台灣還是墨西哥？！

此外，根據《ETtoday新聞雲》報導，有出席該場餐會的台北市議員羅智強指出，雖然他沒有目睹事情經過，但發生這樣的事情讓台北市警察尊嚴掃地；而藍委蔣萬安則表示，他到場時確實看到地板上有蟑螂，而員工也已在清理。

台灣還有沒有法治 警察局長在都可以公然挑釁 黑衣人闖警局 是警察要刪影片 不是歹徒要繩之以法 局長在場 地痞可以撒潑無賴 我們在台灣還是墨西哥？！ #越過底線了！ 由鄭照新發佈於 2021年5月3日 星期一

(中時新聞網)