大安區臥龍義警中隊長3日舉辦交接典禮餐敘，台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁以及多名民代都在現場，不料在席間有2名年輕人突然拿上千隻蟑螂砸向櫃檯，引起現場混亂。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新直言，台灣還有沒有法治？連警察局長都能公然挑釁，「我們是在台灣還是墨西哥？」
警方表示，晚間7點24分獲報，2名黑衣人衝入店內，朝2樓大廳潑灑兩大袋的櫻桃紅蟑螂，疑似在寵物店購買得來，隨即往1樓逃逸，警方現已擴大調閱監視器，查明2人逃逸路線。現場是大安區義警中隊餐會，本月輪到臥龍中隊舉辦，中隊長何達利表示，第一次在鉅星會辦餐，否認與人結怨，希望警方能盡快找到鬧事的黑衣人。
針對有人在義警交接典禮上砸蟑螂，鄭照新3日晚間在臉書上表示，台灣還有沒有法治？警察局長在都可以公然挑釁，黑衣人闖警局，是警察要刪影片，不是歹徒要繩之以法；局長在場，地痞可以撒潑無賴，我們在台灣還是墨西哥？！
此外，根據《ETtoday新聞雲》報導，有出席該場餐會的台北市議員羅智強指出，雖然他沒有目睹事情經過，但發生這樣的事情讓台北市警察尊嚴掃地；而藍委蔣萬安則表示，他到場時確實看到地板上有蟑螂，而員工也已在清理。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。