華航、諾富特案感染風暴擴大，2日新增的4起本土案例中，有3例為案1129諾富特飯店女員工的家人，且足跡遍及雙北，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，已經接近社區感染邊緣，疾管署今天也更新全台本土病例地理分布圖，其中新北市警戒燈號由橘轉紅，病例數居全台第2，第1名為桃園市，今年共新增28例本土病例。

根據疾管署「全國最新本土病例地理分布圖」顯示，2日新北市新增4例確診病例，統計從2021年1月1日到目前共有5例，本土病例數位居全台第2，警戒燈號由橘轉紅，此外，同樣亮紅色警戒燈號的，以桃園市今年共28例最多，位居全台第1，台北市則以3名病例數亮橘色燈號。

案1129飯店女員工同住的3名家人(案1134-1136)也確診，個案足跡遍及雙北3個捷運站、8條公車路線及餐廳、超商等地。指揮中心今天公布飯店女員工的女兒(案1136)完整足跡。

指揮中心今公布案1136最新足跡。（圖／指揮中心提供）

案1134足跡。(圖/指揮中心提供)

案1136於4月26日早上7點39分到8點07分搭乘57號公車，從樂華夜市到頂溪捷運站，轉乘至西門站，再搭乘235號公車到三重先嗇宮；傍晚6點53分到7點09分，搭乘藍2公車從中興街口到捷運西門站；7點25到8點半之間到72度C舒肥健康餐用餐。

4月27日早上7點40分至8點22分，搭乘5號公車從自強街口到頂溪捷運站，轉乘至西門捷運站後，再搭藍2公車到三重先嗇宮，晚上8點至8點30到家樂福中和店購物。

4月28日早上7點39分到8點40分，搭乘57號公車從樂華夜市站至頂溪捷運站，再到西門站搭轉乘637號公車到三重先嗇宮，晚上7點37分到8點11分，搭262號公車返家，於大新街站下車。

陳時中表示，案1136的生活很規律，每天都在差不多的時間出門，搭乘大眾交通工具，全程皆有佩戴口罩，目前已掌握個案接觸者111人，均列居家隔離。

【LIVE直播】華航諾富特飯店疫情連環爆 陳時中最新說明｜2021.05.03

(中時新聞網)