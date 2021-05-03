台灣特色茶的台東紅烏龍，遠近馳名，為進軍世界市場，台東縣鹿野鄉的紅烏龍合作社理事長釧南雁3日表示，該合作社成立，主要是延續紅烏龍品牌，能行銷出去，因為老一輩茶農，會研發，但不會行銷，屬於烏龍茶且重發酵的「紅烏龍」，原創於鹿野茶區，該合作社推動紅烏龍具有競爭優勢，希望三年內，將紅烏龍打進全世界。

在農委會水保局台東分局及台東縣政府等單位支持下，台東縣高台好協會，上周六舉辦第二屆「鹿野紅烏龍」封茶活動，並以台東鹿野高台特有的「台東紅烏龍」為主封茶品，希望推廣鹿野紅烏龍，今年參加者限定100組，採現場報名。

釧南雁說，現場報名封茶者，有人要封茶給女兒結婚之用，或有人要封茶給孫女，所以，封茶活動具有外溢效應。

台東鹿野的亮點茶莊，包括林旺製茶廠，及碧蘿園茗茶坊，但釧南雁強調，紅烏龍合作社成立，主要是延續紅烏龍品牌，能行銷出去，因為老一輩茶農，會研發，但不會行銷，而紅烏龍原創於鹿野，應該做地方品牌與論述、定位，向外面講清楚，紅烏龍就是重發酵的烏龍茶。

紅烏龍合作社將紅烏龍，分成三種風味，包括果香、花香及蜜香，由該合作社與茶改場台東分場進行公正評比，評選分數落在85至100分，會員茶品都可參加，且每個批次的紅烏龍評選，都要藥檢，要求農藥殘留零檢出；另由鹿野鄉公所確認該茶是否種植在鹿野茶區。

台東縣高台好協會執行長鍾敏淵指出，台灣封茶起源於台南府城文人雅士，是每年臘月24日舉行的「儀俗」，就是把今年尚未飲用完的陳茶或欲送禮的新茶，用封條典藏，並在內籤，寫下自己對未來的許願或對親友的祝福，封存入罐，藉此展現敬天惜物的精神。近年封茶興起，主要在傳達對親友祝福與自我期許，意義為保有珍惜的心、封藏記憶的心、印證轉變的心與延續茶香的心。

鍾敏淵指出，茶葉存封後，經歲月催化、發酵，隨溫度、濕度甚至存放容器的不同，茶葉會漸次展現不同的風味。封好一罐茶，從容地等待轉變時，時間就是最好的製茶師，就像封藏「女兒紅酒」一樣，對未來充滿美好憧憬。

茶改場台東分場透露，鹿野茶區約有117公頃土地，可因季節變化，可製成綠茶及青茶（烏龍茶），該分場會與紅烏龍合作社進行優良茶品評鑑。

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