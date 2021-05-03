4月2日台鐵太魯閣號事故帶走49條人命，包括1名外籍人士Senead Short。她的父母來台辦完後事之後，主動找上律師陳孟秀，3日陳孟秀並與時代力量立委王婉諭召開記者會，發表Senead父母的公開信，表示「金錢不該被視為人命的合理賠償」，必須要對台鐵的法律責任追究到底、並使台鐵承擔更大的賠償義務，才能促使台鐵解決所有問題，確保民眾的安全。Senead的父母以影片形式跨海宣讀信件，讀信時更難掩情緒，一度哽咽、頻頻拭淚。

立委王婉諭今日在立法院舉行「金錢不該被視為人命的合理賠償，一封太魯閣號美籍罹難者Senead Short家屬(父母)的公開信」記者會。（趙雙傑攝）

信中表示，女兒Senead滿懷熱情、堅定地追求人生各種冒險與可能性，並深深啟發她周遭的人，大學求學期間便活躍於ONE反貧疾運動、在美國聯合勸募組織實習，也曾經到法國尼斯留學；大學畢業後，加入門諾會在黎巴嫩首都貝魯特的志工活動，救助敘利亞難民。「然而，這道閃耀的光芒卻在24歲時，在太魯閣號的事件中不幸罹難。」

Senead的父母表示，Senead原先在中國福州擔任老師，因為COVID-19疫情而提前返回美國。但她並沒有停下腳步，而是加入美國當地的食物銀行的志工活動，為那些不幸因疫情而失去工作或收入的人們提供食物和住所。後來她獲得美國的Fulbright訪台獎助金，才來到台灣擔任英文老師；原先計畫在台灣耕耘後，回到研究所攻讀國際關係，也期待自己有朝一日能夠成為美國大使。

「這世界上所有美好的詞，都不足以形容我們的女兒，然而，Senead卻離開了我們，讓我們只能在失去她的傷痛中度過餘生，」Senead的父母說，根據報導，台鐵將提供新台幣1500萬元賠償金，而台灣衛福部可能會分配捐款，提供新台幣1500萬元給罹難者家屬。他們很肯定台灣民眾的善舉，無意否定台灣人的愛心，但他們擔心，本次事件中，台鐵的利益已凌駕民眾的安全。

「我們認為之所以要追究台鐵的法律上責任，是為了台鐵未來的安全性，並預防日後發生其他悲劇。無論是新台幣3000萬元、或者1500萬元，都是筆不小的金額，然而，卻不應該被視為對我們女兒性命的合理賠償。」

Senead的父母說，2018年台鐵普悠瑪事故調查報告中顯示，肇事原因是超速和ATP自動防護系統未運作，在此次太魯閣號事件之前，這些肇事原因是否已解決或改善？甚至，早在1981年鐵路事故（註：1981年3月8日頭前溪橋列車出軌事故，造成30死）後，台鐵有何後續改善？這些問題是否已經解決？如果沒有，難道台鐵不應該承擔更大的賠償義務嗎？

Senead的父母說，他們關注的不是賠償金多少，而是認為因台鐵的重大過失所生的金錢賠償，應用於成立基金會，紀念Senead並幫助世界各地的人。這樣的為善之舉，不僅是Senead的初衷，也是她一生中所奉行的信念。同時，必須對台鐵的法律責任追究到底、並使台鐵承擔更大的賠償義務，才能促使台鐵解決所有問題，確保民眾的安全。「我們沉痛地呼籲，我們最不希望看到的，是這個世界上有任何其他父母，像我們一樣經歷這樣的悲劇，只能在失去摯愛的傷痛中度過餘生。」

台鐵回應表示， 對於本次0402太魯閣號事故造成美籍教師蘇芮（Senead Short）之罹難，台鐵局深感歉意並向其父母表示深切哀悼之意，對於其父母公開信表示，將對台鐵的法律責任「追究到底」台鐵局表示尊重。有關本案之刑事法律責任台鐵局尊重檢察官及法院的裁決，至於行政責任方面台鐵局將遵照國家運輸安全調查委員會事故調查及鐵道局行政調查的結果，並依其指示辦理改善。台鐵局將全力推動安全改革，確保旅客及民眾的安全。

(旺報 )