韓國復古浪漫感性時代劇《五月的青春》以1980年5月韓國光州民主化運動為背景，劇情以大時代底下熱血逐夢和受迫於現實的年輕人為主軸，講述發生在他們日常生活中的有趣、動人故事和唯美愛情。該劇集結李到晛、高旻示、李相二、琴世祿4位大勢青春演員，並精緻打造出80年代獨有的復古氛圍而引起廣大關注，導演宋閔燁強調劇情並非著重在特定歷史事件上，而是想把當時年輕人的單純與美好，以及熱血面對命運時所遭遇的生活趣事和偶然邂逅呈現出來，相信觀眾看了都不會觸及歷史傷痛但會勾起情懷。

韓國1980年代的光州事件，主要是指全斗煥政變上台、光州遭到血腥軍事鎮壓的歷史慘事，近年來已先後被《我只是個計程車司機》、《華麗的假期》引為故事背景拍成電影。李到晛飾演從光州長大、首爾大學醫學院第一名的優等生「黃熙太」，一直在和旁人的偏見對抗的他，偶然回到故鄉光州時遇到了意外事件。高旻示則飾演獨自離開家鄉來到光州討生活的護士「金明晞」，即使生活辛苦依然懷抱著去德國留學的夢想。李相二和琴世祿飾演光州名門富豪家的親兄妹，哥哥是從法國留學歸來獻身家庭、有責任感的的企業繼承人「李秀燦」，妹妹則是對現實不滿而熱衷於勞工運動和民主化運動的全南大學法學系學生「李秀蓮」。

李到晛、高旻示去年才在《Sweet Home》搭檔演出傲嬌兄妹令觀眾印象深刻，這次將在新作中發展戀情備受粉絲們的期待。該劇也是2人首度獨挑大樑擔任男女主角，李到晛透露身為演員的夢想就是能在電視台外牆上看到自己的大幅海報，如今不僅美夢成真，父母還特地將此景像拍了下來傳訊祝賀自己，讓他感到欣喜之餘亦覺得責任更加重大。高旻示則回憶起自己當初離開故鄉北上到首爾學演戲時就住在電視台所在的汝矣島附近，每天搭公車經過時都會望著電視台大樓期許自己將來能有所成就，現在終於看到大樓外牆外掛著自己的海報時卻「感覺很不真實」，欣喜之情溢於言表。

該劇精心打造的場景、時代感、道具等，以及人物的言行方式對全出生在90年代的4位主演來說都很陌生。李到晛為了演繹80年代的愛情，特別去請教了父母當年是如何相遇、相戀；高旻示靠參考大量影音作品、紀錄片來惡補，琴世祿則從編劇手中得到了真實人物─韓國民主化運動學運人士千英初的回憶錄，藉此了解當時人們的樣貌。該劇4日起，每週二、三在friDay影音更新。

(中時 )