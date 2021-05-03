台商戶外鞋、登山鞋製鞋大廠鈺齊-KY（9802）旗下柬埔寨齊鼎廠，雖不在柬埔寨政府自4月15日至5月5日採取管制範圍（含金邊市及大金歐市區域）內，且公司4月生產進度達成率將近100％，然基於照顧全體員工健康為營運第一優先考量，公司3日決議自4日至16日，齊鼎廠採取「預防性暫停營運」。

鈺齊-KY透露，旗下柬埔寨齊鼎廠目前產值，約占集團總產值的二成，在其他主客觀條件不變的前提下，預估將大約影響5％～10％的集團5月總產值。

不過，集團在多品牌接單、多國生產基地及客製化生產的經營策略下，柬埔寨廠預防性暫停營運事件，對全年訂單、產能、財務及業務，將不會造成重大影響。

為因應疫情發展，柬埔寨政府自4月15日至5月5日，採取管制措施，範圍包含金邊市及大金歐市地區，鈺齊柬埔寨的齊鼎廠，因不在官方4月發布的上述封鎖區域範圍內，故該廠仍維持正常營運，4月生產進度達成率將近100％。

不過，鈺齊-KY配合柬埔寨政府，因應新冠肺炎疫情發布最新規定，且基於照顧全體員工健康，為營運第一優先考量，故決議自4日至16日期間，採取「預防性暫停營運」，集團也將持續密切觀察後續發展狀況，並機動進行生產調度。

(工商 )