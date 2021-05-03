北市大安區臥龍義警中隊3日晚間在知名餐廳「鉅星匯」舉辦餐會，北市警察局局長陳嘉昌等人參與，期間遭黑衣人潑上千隻蟑螂；據悉「鉅星匯」的前身為知名「黑白兩道情資站」的「錦華樓」，但錦華樓在2018年歇業後，由蕭敬騰前老闆吳政男花1億6000萬頂下，國內許多幫派分子都喜歡在鉅星匯聚餐。

北市新生北路上40年老字號江浙菜餐廳「錦華樓」，過去有「黑白兩道情資站」之稱，但在2018年3月不堪高租金歇業，而原址則改為婚宴廣場「鉅星匯」，是由蕭敬騰前老闆吳政男砸了1.6億投資，在2019年1月14日風光開幕。過去「錦華樓」有「黑白兩道情資站」之稱，不管是警界外，竹聯、四海、松聯及天道盟，都也喜歡在錦華樓辦餐會。

北市新生北路上40年老字號江浙菜餐廳「錦華樓」，過去有「黑白兩道情資站」之稱，但在2018年3月不堪高租金歇業，而原址則改為婚宴廣場「鉅星匯」。（圖／翻攝自臉書）

北市大安區臥龍義警中隊3日晚間舉辦餐會，北市警察局局長陳嘉昌、新北市警察局局長黃宗仁以及多名北市議員參與，陳嘉昌抵達前突然衝入2名年輕人，持2大袋黑色塑膠袋，朝餐廳大廳潑灑上千隻蟑螂，蟑螂滿地亂竄，警方隨即介入調查，不排除是餐廳與人結怨，現正追緝當中。

警方表示，晚間7點24分獲報，2名黑衣人衝入店內，朝2樓大廳潑灑兩大袋的櫻桃紅蟑螂，疑似在寵物店購買得來，隨即往1樓逃逸，警方現已擴大調閱監視器，查明2人逃逸路線。

(中時新聞網)